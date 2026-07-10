작년 5곳서 올해 15곳으로 확대 ‘KB착한푸드트럭’ 연계 운영도

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 농림축산식품부와 함께 농촌지역 고령 주민의 보이스피싱 피해를 예방하기 위해 전국 15개 시·군에서 ‘찾아가는 보이스피싱 예방교육’ 시즌2를 진행한다고 10일 밝혔다.

이는 농식품부에서 운영하는 대학생 농촌재능나눔 활동에 KB금융의 금융사기 예방 콘텐츠와 ‘KB착한푸드트럭’을 연계해 추진하는 민·관·학 협업 프로그램이다.

KB금융과 농식품부는 지난해 5개 시·군에서 시즌1 사업을 성공적으로 운영했다. 지역 주민의 긍정적인 반응에 힘입어 올해는 봉사지역을 15개 시·군으로 확대했다.

올해 교육은 지난 9일 경북 구미를 시작으로 전국 농촌지역에서 차례로 진행한다. 농촌 현장을 직접 찾아 최신 보이스피싱 사례와 대응요령을 안내하며 금융안전 사각지대 해소에 기여할 것으로 기대된다.

KB금융은 경찰청, 신용회복위원회와 함께 보이스피싱 피해자를 위한 신용·심리상담을 제공하는 등 갈수록 고도화되는 보이스피싱의 예방은 물론 회복, 재기까지 폭넓게 지원하고 있다.

KB금융 관계자는 “보이스피싱 수법이 갈수록 지능화되면서 금융안전 정보에 대한 접근성이 낮은 지역 어르신의 피해 예방이 더욱 중요해지고 있다”며 “앞으로도 지역으로 직접 찾아가는 금융안전 교육을 지속해 나가겠다”고 말했다.