10월 말까지 캠페인 진행 재난·재해 지역 선포 시 서비스 전담팀 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 장마철 집중호우와 태풍 등 자연재해로 차량 피해를 입은 고객을 돕기 위해 ‘수해 차량 특별 점검 서비스 캠페인’을 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 특별 점검 캠페인은 7월부터 오는 10월 말까지 집중호우 등으로 피해를 입은 지역을 중심으로 ▷침수 차량 무상 점검 ▷소모성 부품 무상 교환 ▷경미한 수해 차량의 경우 시동 조치 등을 지원한다.

KGM은 캠페인 기간 동안 수해지역 전담 서비스팀을 구성해 비상연락 체제를 구축하고 관할 지역 관청 등과 연계해 수해 예상 발생지역을 파악해 고객 문의에 신속, 정확한 안내를 지원할 예정이다.

특히, 수해로 인해 해당 지역이 재난 및 재해지역으로 선포될 경우 인근 서비스 네트워크와 합동 서비스 팀 구성은 물론 방문 서비스 팀을 별도로 편성해 긴급 출동 및 무상점검 서비스를 시행할 계획이며, 퓨즈 및 밸브류 등 재해 발생시 긴급한 소모성 부품을 사전에 파악해 해당 지역에 우선적으로 공급하는 등 즉각적인 서비스 지원을 통해 고객 피해를 최소화할 계획이다.

KGM은 전국 330여 개 서비스 네트워크에 차량이 입고 되면 먼저 피해 내용을 확인한 후 수해 여부 등을 판단해 작업을 진행하게 되며, 수해 차량에 대해서는 수리비 총액의 40%(자차 보험 미가입 차량에 한함)를 할인해 주는 수리비 특별 할인과 함께 해당 지역이 재난·재해 지역으로 선포 시 무상 점검 서비스도 시행한다.

KGM 관계자는 “수해로 인해 차량이 침수된 경우 시동을 걸게 되면 엔진이나 변속기, 그 밖의 전기장치 등 차량 주요 부품에 심각한 손상을 줄 수 있다”며 “반드시 전원을 차단하고 전문가의 도움을 받거나 견인 조치를 통해 침수 지역을 벗어나 관할 서비스 네트워크에서 정비를 받아야 한다“고 말했다.

한편, KGM은 최근 여름철 무더위에 대비하기 위해 군포 및 대전 광역서비스센터를 포함한 전국 328개 서비스 네트워크에서 전 차종(대형 상용차 제외)을 대상으로 ‘쿨 서머 리프레시 차량 점검 서비스’를 시행하는 등 고객들의 안전한 운전을 돕기 위해 적극 나서고 있다.