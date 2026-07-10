전국 31개 서비스센터서 음료 제공 “트럭 운전자 안전 고려한 서비스 강화”

[헤럴드경제=권제인 기자] ] 볼보트럭코리아가 여름철 트럭 운전자의 건강과 안전을 지원하기 위해 고객 만족 캠페인 ‘쿨 스마일 썸머’를 7~8월 두 달간 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 캠페인은 전국 31개 볼보트럭 서비스 네트워크에서 실시된다. 정비 예약이나 차량 입고 여부와 관계없이 볼보트럭 고객이라면 누구나 서비스센터를 방문해 시원한 음료를 받을 수 있다. 음료에는 무더위 속 운행하는 고객을 응원하는 메시지 스티커를 부착해 감사와 응원의 마음을 전할 예정이다.

캠페인 기간에는 여름철 주요 정비 품목에 대한 특별 할인도 제공한다. 일반 고객은 에어컨 컴프레서를 50%, 라디에이터를 최대 45%, 컨덴서를 40% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 서비스 계약 고객에게는 워셔액 20%, 냉각수 10% 추가 할인 혜택도 제공된다.

볼보트럭코리아는 이번 캠페인을 통해 정비 서비스뿐 아니라 고객의 휴식과 안전까지 고려한 고객 중심 서비스를 강화한다는 계획이다. 특히 여름철 장시간 운행으로 피로도가 높은 트럭 운전자들의 운행 환경 개선에 초점을 맞췄다.

한편 볼보트럭코리아는 전국 31개 서비스 네트워크를 운영하며 수입 상용차 업계 최대 규모의 서비스 인프라를 갖추고 있다.

박강석 볼보트럭코리아 대표이사는 “여름철은 계절적 특성으로 장시간 운행을 해야 하는 트럭 운전자들의 피로도가 보다 높을 수밖에 없다”며 “냉방 및 냉각 계통 부품 할인 혜택으로 시원한 운행을 지원하고자 이번 캠페인을 마련했다”고 말했다.

한편, 볼보트럭코리아는 최근 고객과 그 가족을 초청해 함께하는 대표적인 연례 고객 행사인 ‘볼보 패밀리 데이’를 개최하는 등 고객 접점을 넓히기 위해 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있다.