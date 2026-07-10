보증료 최대 0.8% 인하 실질적 혜택 제공

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 기술보증기금과 반도체 소재·부품·장비(소부장) 협력기업을 대상으로 1000억원 규모의 협약보증을 지원한다고 10일 밝혔다. 반도체 중소기업의 금융 부담을 덜고 2·3차 협력사까지 지원 대상을 넓혀 반도체 산업 생태계 경쟁력 강화에 나선다는 취지다.

하나은행은 이날 기술보증기금과 ‘반도체 산업 스케일업 금융지원 업무협약’을 체결했다. 이번 협약은 삼성전자, SK하이닉스 등 대기업 중심의 성장세를 소부장 및 중소 협력기업으로 확산해 반도체 산업 전반의 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 총 1000억원 규모의 협약보증을 조성한다. 고물가·고금리 장기화로 자금 조달에 어려움을 겪는 반도체 기업을 대상으로 기술보증기금은 3년간 보증료 0.3%포인트를 감면하고, 하나은행은 2년간 0.5%포인트를 지원해 기업들의 금융 부담을 낮출 계획이다.

하나은행은 협약보증과 함께 반도체 산업 특화 우대금리 대출과 경영 컨설팅 서비스도 연계 제공한다. 단순한 자금 지원을 넘어 기업의 체질 개선과 성장(스케일업) 전 과정을 지원하겠다는 방침이다. 반도체 공급망 경쟁이 국가 경쟁력으로 직결되는 상황에서 금융권의 생산적 금융 연계를 통한 산업 지원도 한층 확대되는 모습이다.

서유석 하나은행 부행장은 “이번 지원은 단순한 금융 공급을 넘어 대한민국 미래 전략산업인 반도체 산업의 기초체력을 강화하기 위한 동반성장 프로젝트”라며 “생산적 금융 실천을 위해 반도체 관련 업종은 물론 대기업의 2·3차 협력사까지 실질적인 금융 지원이 이뤄질 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.