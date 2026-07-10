대한아이스하키협회와 15년 장기 파트너십 23억원 규모 해외 운송 및 저변 확대 지원

[헤럴드경제=권제인 기자] DHL코리아가 대한아이스하키협회와의 공식 물류 후원 계약을 2030년까지 연장하며 15년간의 장기 파트너십을 이어간다.

DHL코리아는 지난 9일 서울 양천구 목동 아이스하키링크장에서 대한아이스하키협회와 공식 물류 후원 연장 계약을 체결했다고 밝혔다. 기존 2027년까지였던 계약을 3년 앞당겨 연장한 것으로, 오는 2030년 8월까지 남녀 성인 대표팀을 비롯한 전 연령 국가대표팀의 해외 장비 운송을 지원한다. 계약 기간 지원 규모는 총 23억원 상당이다.

DHL코리아는 2015년부터 아이스하키 국가대표팀의 공식 물류 파트너로 활동해 왔다. 지금까지 유니폼과 하키 스틱, 스케이트, 헬멧 등 회당 평균 1.7톤 규모의 장비를 왕복 22차례, 총 56톤 이상 해외로 운송했다. 서류 준비부터 픽업, 통관, 현지 배송까지 물류 전 과정을 지원하며 선수들이 해외 대회와 전지훈련에 집중할 수 있도록 뒷받침했다.

이번 계약 연장을 계기로 DHL코리아는 물류 지원뿐 아니라 국내 아이스하키 저변 확대를 위한 활동도 강화할 계획이다. 2026년 아시아챔피언십과 2027년 한·일 친선경기, 여자 세계선수권대회 등 국내 개최 국제대회에서 고객 초청 프로그램을 운영하고, 아이스하키 체험 기회를 확대할 예정이다.

계약 연장 체결식에서는 DHL코리아 임직원과 남자 아이스하키 국가대표 선수들이 함께하는 체험 프로그램도 진행됐다. 국가대표 선수들이 스틱 핸들링과 드리블, 슈팅 등 기본 기술을 직접 지도하며 종목에 대한 이해를 높이는 시간을 가졌다.

한지헌 DHL코리아 대표는 “DHL의 물류 전문성을 바탕으로 아이스하키 국가대표팀의 공식 물류 파트너 역할을 이어갈 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 국가대표 선수들을 위한 안정적인 물류 지원과 더불어 고객 및 임직원이 참여하는 프로그램을 지속 운영하며 아이스하키 저변 확대와 스포츠 문화 활성화에 기여할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

한편, DHL 코리아는 올해 초 중소기업(SME)의 글로벌 시장 진출을 지원하기 위한 ‘고트레이드’ 프로그램을 국내에 공식 론칭하고 첫 번째 무역 실전 교육을 진행하는 등 상생 경영에 적극 나서고 있다.