안전 주행 등 신규 4개 평가 부문서 우수한 성적 기록 사고 후 구조 지원 기능 호평

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 코리아는 더 뉴 BMW iX3가 유럽의 신차 안전도 평가 프로그램인 ‘유로 NCAP’의 최신 안전성 평가에서 최고 등급인 별 5개를 획득했다고 10일 밝혔다.

2026년부터 새롭게 강화된 유로 NCAP(The European New Car Assessment Programme)의 평가 체계는 실제 도로 환경에서의 안전 성능을 더욱 중점적으로 검증한다. 사고 예방은 물론, 충돌 회피, 충돌 시 탑승자 보호, 사고 이후 구조 지원까지 차량 안전의 전 과정을 더욱 엄격하고 종합적으로 평가하도록 설계됐다.

더 뉴 BMW iX3는 이번 평가에서 ▷안전 주행 ▷충돌 회피 ▷충돌 보호 ▷사고 후 안전 등 4개 부문에서 모두 우수한 성적을 거뒀다.

먼저 안전 주행 부문에서는 더 뉴 BMW iX3에 탑재된 첨단 운전자 보조 시스템이 우수한 평가를 받았다. ‘속도 제한 정보 표시 기능’은 이탈리아, 프랑스, 독일, 오스트리아를 잇는 약 2000㎞의 주행 테스트에서 전체 주행거리의 97% 구간에 대해 올바른 제한속도 정보를 제공했으며, 표지판 변경도 정확하게 인식했다.

충돌 회피 부문에서는 자동 긴급 제동 시스템(AEB)을 포함한 다양한 능동 안전 시스템이 높은 성적에 기여했다. 차선 이탈 충돌 방지와 저속 충돌 방지 항목에서도 우수한 점수를 기록했으며, 하차 시 후방에서 접근하는 자전거와의 충돌을 예방하는 하차 경고 기능 역시 높은 평가를 받았다.

더 뉴 BMW iX3는 충돌 보호 부문에서도 주요 탑승자 보호 항목에서 높은 안전성을 입증했다. 오프셋 정면 충돌 시험에서는 뒷좌석 어린이 보호 항목 만점을 받았고 측면 충돌 시험에서도 최고점을 기록했다. 특히 기본 탑재된 센터 에어백은 측면 충돌 시 운전자와 앞좌석 동승자 간 충돌을 방지하는 역할을 수행하며 높은 평가를 받았다.

이 외에도 사고 후 안전 부문에서도 탁월한 성적을 기록했다. 더 뉴 BMW iX3의 플러시 타입 도어 핸들은 모든 충돌 시험 이후에도 정상 작동하는 것으로 확인됐다. 또한 차량 전기 시스템이 작동하지 않는 상황에서도 기계식 이중 안전 장치를 통해 탑승자의 탈출과 구조대의 외부 개방이 가능하다는 점도 높게 평가됐다.

더 뉴 BMW iX3는 안전성뿐만 아니라 디자인, 주행 역동성, 성능, 효율성, 혁신성 등을 종합적으로 인정받아 2026 월드 카 어워즈에서 ‘세계 올해의 차’와 ‘세계 올해의 전기차’를 동시에 수상했다.

한편, 차세대 전기 스포츠액티비티차(SAV) 더 뉴 BMW iX3는 지난 3월 사전 예약 개시 사흘 만에 2000대를 넘어서며 흥행 청신호를 켰다.

더 뉴 BMW iX3는 6세대 eDrive 기술과 800V 고전압 시스템을 적용해 WLTP 기준 최대 805㎞ 주행거리를 확보했다. 400㎾급 급속 충전 시 10분 만에 최대 372㎞를 주행할 수 있다.

국내 시장에는 50 xDrive 단일 모델로 출시됐으며, 최고출력 469마력, 최대토크 65.8㎏·m의 성능을 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 도달하는 데 걸리는 시간은 4.9초다.

판매 가격은 ‘더 뉴 BMW iX3 50 xDrive M 스포츠’가 8690만원, ‘M 스포츠 프로’가 9190만원이다.