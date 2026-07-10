‘뉴욕 월도프 아스토리아 호텔 게양 태극기’

[헤럴드경제=한지숙 기자] 이승만 박사 1942년 미국 뉴욕 한국독립 만찬회에서 사용한 태극기가 수리돼 84년 만에 원형을 되찾았다.

국가유산청 국립문화유산연구원 문화유산보존과학센터는 국가등록문화유산 ‘뉴욕 월도프 아스토리아 호텔 게양 태극기’(이하 태극기)의 보존처리를 완료했다고 9일 밝혔다.

이 태극기는 1930년대 미국의 깃발 제조 기업 코플랜드 컴퍼니(THE COPELAND COMPANY)가 제작한 것으로, 해외 제작 태극기의 제작 기법을 규명할 수 있는 자료이자 독립운동사의 핵심 기록물로 가치를 인정받아 2008년 국가등록문화유산으로 지정됐다.

백색의 바탕 위에 태극 문양과 사괘를 정교하게 박음질했으며, 특히 태극은 청색 직물을 먼저 고정한 후 적색 직물을 얹어 봉제했다. 분석 결과 게양면은 사선 무늬가 보이는 ‘능직’ 방식으로 짠 반면, 깃면은 두 개의 실을 합쳐서 꼰 뒤 한 가닥씩 번갈아 교차하는 ‘평직’ 방식으로 짰다. 태극과 괘도 평직으로 제작돼 부위별로 서로 다른 직조 양식이 적용됐음을 확인했다.

보존처리 전 태극기는 깃면 전체에 누런 변색이 진행됐고, 오른쪽 면을 중심으로 습기로 인한 얼룩이 남은 것이 확인됐다. 태극 문양과 4괘 천이 접히거나 주름이 잡혔으며, 일부 괘의 바느질선이 터져 있는 등 전반적으로 훼손됐다.

센터는 태극기를 액자에서 분리한 후 뒷면의 접착제를 제거하고, 주름 부위는 미세분무로 가습한 뒤 압력을 가해 형태를 안정화했다. 변색과 얼룩은 부드러운 붓과 진공흡인기로 표면 오염물을 제거한 후 아가로스 겔(홍조류에서 추출한 한천을 정제한 다당류 물질로 부분 오염물 제거에 활용)을 이용한 습식 세척으로 완화했다. 터진 괘 부위는 본래의 봉제선을 따라 메워 최대한 초기 형태를 보존했다.

이번 보존처리에는 복권기금이 투입됐다.

태극기는 기존 소장처인 국회기록원으로 이관돼 보관, 활용될 예정이다.

한편 이승만 박사는 1942년 제2차 세계대전 중 국제사회에 한국의 독립을 알리고 미국 정부가 대한민국 임시정부를 승인하도록 촉구하는 외교활동을 전개하면서 뉴욕 월도프 아스토리아 호텔에서 미국 정치인, 언론인, 종교계 인사를 초청해 한국 독립을 지지하는 만찬회를 열었다.