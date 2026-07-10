“우리 편 향해 총 쏘는 게 뺄셈정치” “당헌·당규 개정해서라도 해당행위엔 엄정 대응” “당원 원하면 대표직 지키며 보수 재건”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 10일 ‘심각한 해당행위자에 대한 복당 영구 금지의 필요성’을 언급한 자신의 발언이 한동훈 무소속 의원을 겨냥한 것이라는 정치권 해석에 대해 “한 의원은 범죄행위로 제명된 것이지 해당행위로 제명된 것이 아니다”라며 선을 그었다.

장 대표는 이날 뉴데일리TV 유튜브에 출연해 “제가 해당행위자의 복당 영구 금지를 얘기하면서 한 의원을 겨냥했다는 말에 대해선 본인이 해당하는지 잘 고민해 봤으면 좋겠다”며 이같이 밝혔다.

앞서 장 대표는 지난 6일 비공개 최고위원회의에서 “심각한 해당행위에 대해서는 당헌·당규를 개정해서라도 복당을 영구 금지해야 한다”고 말한 것으로 전해졌다. 이후 정치권에서는 누구를 겨냥한 발언이냐며 해석이 분분했다.

최근 당 중앙윤리위원회가 당내 의원들에 대한 징계 논의에 착수한 것과 관련해서는 확대 해석을 경계했다.

그는 “구체적으로 누구를 징계하고 이렇게 한 적은 없다”며 “제명해야 한다거나 당원권 정지를 해야 한다고 어떤 기준을 제시한 바도 없다”고 말했다. 이어 “저를 공격하기 위해 ‘누구를 지목해 징계하면 안 된다’고 말씀하시는 분들이 있는데 동의하기 어렵다”고 반박했다.

당내 일각에서 제기되는 ‘뺄셈 정치’ 비판에 대해서도 정면으로 반박했다.

장 대표는 “우리 편을 향해서 총을 쏘는 사람이 가장 큰 마이너스”라며 “그보다 더 큰 뺄셈은 없다”고 말했다. 이어 “해당행위를 하는 사람은 정리하고 가는 것이 맞는데, 그것을 뺄셈 정치라고 한다면 그렇게 주장하는 것이야말로 진정한 뺄셈 정치”라고 주장했다.

당내 일각에서 나오고 있는 장 대표를 향한 대표직 사퇴 요구도 일축했다. 차기 대선 도전 가능성을 묻는 질문에 장 대표는 “정치인의 앞으로의 방향과 무엇을 해야 할지는 결국 당원과 국민이 결정한다고 생각한다”며 “당원들이 당원 주권 시대를 열고 보수 재건을 해야 한다고 한다면 일부 의원들이 사퇴하라고 하더라도 자리를 굳건히 지키고 보수 재건을 해야 한다고 생각한다”고 말했다.