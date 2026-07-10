승점 1점차 수위 다툼

[헤럴드경제=조용직 기자] PBA 팀리그 1라운드 우승 향방을 가늠할 1,2위간 맞대결이 10일 펼쳐진다.

9일 경기도 광명시 광명시민체육관에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 광명시 투어 2026-2027’ 5일차에서 하나카드는 NH농협카드를 상대로 세트스코어 4:1로 승리를 거뒀다. 우리금융캐피탈은 웰컴저축은행을 4:3으로 꺾었다.

두 팀은 나란히 이날 경기 전 승점 9를 기록 중이었지만, 하나카드는 승점 3을 추가해 5승0패(승점 12)로 단독 선두 자리를 굳건히 지켰다. 우리금융캐피탈은 4연승을 달렸지만, 이날 승점 2를 추가해 4승1패(승점 11)로 2위에 위치했다.

하나카드는 이날 똑같이 승점 9를 기록 중이던 NH농협카드르 상대로 완승을 거뒀다. 하나카드가 1세트를, NH농협카드가 2세트를 가져가며 세트스코어 1:1 상황에서 하나카드가 3세트에 응우옌꾸옥응우옌(베트남)이 조재호를 상대로 5이닝 만에 15-4로 승리하며 균열을 냈다. 흐름을 잡은 하나카드는 4세트엔 무라트 나지 초클루(튀르키예)-한슬기가 오태준-김민아를 9-7(7이닝)로 돌려세웠고, 5세트엔 신정주가 다오반리(베트남)을 11-6(4이닝)으로 꺾으며 세트스코어 4:1 승리를 만들었다. 하나카드는 이날 승리로 5연승을 달렸다.

우리금융캐피탈은 웰컴저축은행을 상대로 접전 끝에 승리했다. 세트스코어 2:2로 박빙이던 5세트 강민구가 세미 사이그너(튀르키예)를 11-3(4이닝)으로 잡아냈지만, 6세트엔 스롱 피아비(캄보디아)가 최혜미에 6-9(5이닝)로 패배해 경기는 7세트로 향했다. 하지만 7세트 ‘이적생’ 이상대가 11-6(10이닝)으로 김종원을 잡아내며 팀의 4연승을 이끌었다.

1위 하나카드와 2위 우리금융캐피탈은 10일 오후 3시 맞대결을 갖는다. 1라운드의 우승 향방이 결정될 수 있는 중요한 경기. 지난 시즌 맞대결 전적은 4승 1패로 하나카드가 크게 앞서 있다. 이번 시즌부터는 라운드 우승 팀에게는 우승 상금 1000만원이 주어지는 만큼, 두 팀의 뜨거운 경기가 펼쳐질 것으로 보인다.