35번째 신작으로 5번째 로카르노 초청받아

[헤럴드경제=손미정 기자] 홍상수 감독의 신작 ‘눈 둘 데가 없네’가 내달 5일 열리는 제79회 로카르노 영화제에 공식 초청됐다. 홍 감독의 35번째 장편이다.

로마르노 영화제 집행위원회는 9일(현지시간) 홍상수 감독의 35번째 신작 ‘눈 둘데가 없네’를 국제경쟁 부문 초청작으로 발표했다. 홍 감독이 로카르노 영화제에 공식 초청된 것은 이번이 5번째다.

앞서 지난 2013년 ‘우리 선희’로 국제경쟁 부문에 진출, 감독상을 수상한데 이어 ‘지금은맞고그때는틀리다’(2015), ‘강변호텔’(2018), ‘수유천’(2024) 등으로 로카르노 영화제를 찾아 수상의 기쁨까지 함께 안았다.

집행위원회는 초청글에서 “우리 모두는 영화가 일으키는 시적 표현과 그것을 가능케 한 세련된 기교를 통해 영화의 모든 이미지, 모든 말들, 모든 만남들이 삶의 의미와 아름다음과 복잡성을, 너무나도 편안하고 애쓰지 않은 듯 보이는 방식으로 전달하고 있음에 깊이 감동받았다”고 밝혔다.

그러면서 “홍상수 감독이 왜 우리 시대의 위대한 거장 중 한 명임을 다시 한 번 보여줬다”고 덧붙였다.

영화 ‘눈 둘 데가 없네’에는 김민희와 권해효, 신석호, 박미소가 참여했고, 최명길이 처음으로 홍 감독과 호흡을 맞췄다. 최명길 배우가 홍상수 감독과 처음으로 협업하였다. 영화는 로카르노 영화제를 통해 월드 프리미어로 공개된 이후 올해 하반기 국내 개봉 예정이다.

한편 지난 5월 개봉한 홍 감독의 34번째 장편인 ‘그녀가 돌아온 날’은 올해 베를린국제영화제 파노라마 부문에 진출해 해외 평단의 호평을 받았다. 홍 감독의 전작들 ‘도망친 여자’, ‘인트로덕션’, ‘소설가의 영화’, ‘물안에서’, ‘여행자의 필요’, ‘그 자연이 네게 뭐라고 하니’에 이은 7년 연속 초청이다.