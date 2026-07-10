메시와 득점 공동선두 ‘불꽃 경쟁’ 15일 스페인-벨기에전 승자와 준결

[헤럴드경제=조용직 기자] 특급 골잡이 킬리안 음바페의 대회 8호골을 앞세운 프랑스가 모로코를 꺾고 2026 북중미 월드컵 4강에 선착했다.

프랑스는 10일(한국시간) 미국 매사추세츠주 폭스버러의 보스턴 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 8강전에서 후반 킬리안 음바페, 우스만 뎀벨레의 연속 골에 힘입어 모로코를 2-0으로 제압했다.

월드컵 2회 우승(1998·2018년)을 차지하고 직전 2022년 카타르 대회에선 준우승했던 프랑스는 3개 대회 연속 4강에 진입하는 저력을 뽐냈다. 이번 대회 가장 강력한 우승 후보로 꼽힌다.

카타르 대회 땐 준결승에서 모로코와 맞붙었던 프랑스는 당시와 마찬가지로 2-0 완승을 거뒀다. 프랑스는 스페인-벨기에(11일) 경기의 승자와 15일 미국 댈러스 스타디움에서 결승 진출을 다툰다.

초반부터 프랑스의 공세가 거셌으나 전반 4분 음바페의 중거리 슛, 다요 우파메카노의 헤더를 비롯해 여러 차례 모로코 ‘철벽 수문장’ 야신 부누에게 막혔다.

프랑스는 전반 25분 음바페가 누사이르 마즈라위의 파울로 페널티킥을 얻어내 앞서 나갈 절호의 기회를 잡았다. 음바페가 직접 키커로 나섰는데, 페널티킥 지점에 선 가운데 비디오 판독으로 시간이 다소 지체된 끝에 찬 오른발 슛이 부누에게 잡히고 말았다.

후반 프랑스의 공격은 진가를 발휘했다. 전반 페널티킥 실축으로 고개를 숙였던 음바페가 후반 15분 ‘속죄포’로 프랑스에 리드를 안겼다. 두에의 패스를 받은 음바페가 페널티 지역 왼쪽에서 모로코 수비수 이사 라예 디오프를 앞에 두고 절묘하게 날린 오른발 슛이 골 그물을 흔들었다.

음바페는 이번 대회 8번째 골을 터뜨려 리오넬 메시(아르헨티나)와 득점 공동 선두에 올랐고, 월드컵 통산 득점은 20골로 역대 1위 메시(21골)를 한 골 차로 뒤쫓았다. 음바페는 자신이 보유한 월드컵 토너먼트 최다 득점 기록은 12골로 늘렸다.

프랑스는 후반 21분 뎀벨레가 페널티 아크에서 때린 오른발 중거리 슛으로 추가 골을 뽑아내며 승기를 잡았다.

두 골 차 리드 속에 후반 30분이 넘어가며 승리를 확신한 프랑스는 그라운드에 주저앉으며 다리 쪽에 약간의 불편감을 나타낸 음바페를 후반 32분 장필리프 마테타로 교체했고, 두에를 브래들리 바르콜라로 바꿔줬다.