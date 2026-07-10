불암산 철쭉제 이후에도 한 달에 2만 3000 명 방문 불암산 전경을 품은 통유리 온실과 카페...사계절 즐기는 도심 속 힐링 공간

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 서준오)는 불암산 힐링타운 내 ‘노원정원지원센터’가 불암산 철쭉제 이후에도 방문객이 꾸준히 늘며 사계절 찾는 도심 속 힐링 공간으로 자리매김 하고 있다고 10일 밝혔다.

구의 대표 봄축제인 불암산 철쭉제가 끝난 뒤에도 실내 온실과 카페를 찾는 방문객은 꾸준히 증가하고 있다. 철쭉제 이후 한 달 이용객은 2만3천 명으로 지난해 같은 기간보다 5천 명 늘어났다. 축제 기간에는 찾는 공간을 넘어 사계절 이용하는 휴식 공간으로 자리 잡았다는 평가다.

노원정원지원센터는 2021년 개관한 서울시 최초의 정원지원센터로, 반려식물학교와 반려식물병원, 홈가드닝숍 등을 운영하며 정원 문화 확산의 거점 역할을 하고 있다. 특히 공공카페 ‘카페포레스트(4rest)’는 통유리창 너머로 불암산 전경을 감상할 수 있는 명소로 방문객들의 발길이 이어지고 있다.

구는 늘어나는 이용 수요에 맞춰 최근 시설을 새롭게 단장했다. 센터 규모를 기존보다 약 37% 확대하고 주요 공간을 재배치했다. 가드닝 실습실은 8인석에서 16인석으로 늘렸다. 카페 좌석도 실내·외를 포함해 총 206석으로 확대했다. 여기에 통유리 온실과 행잉플라워를 조성해 계절과 날씨에 상관없이 자연을 즐길 수 있는 공간으로 탈바꿈했다.

주민 참여형 프로그램도 높은 호응을 얻고 있다. 전문 가드너를 양성하는 반려식물학교, 병든 식물을 진단하고 분갈이까지 지원하는 반려식물병원 등 다양한 프로그램을 운영하며 주민들이 식물을 직접 가꾸고 관리하도록 지원함으로써 생활 속 녹색 치유를 돕고 있다.

10일에는 구청 로비에서 ‘찾아가는 반려식물 클리닉’을 개최해 센터 방문이 어려운 주민과 직장인을 대상으로 반려식물 상담과 분갈이 서비스를 제공할 예정이다.

이와 함께 구는 자연 체험 프로그램도 운영중이다. 현재 야간에 자연의 신비를 체험할 수 있는 ‘반딧불이와 함께하는 특별 프로그램’을 운영하고 있으며, 향후 어르신 및 장애인 대상으로 한 반려식물 보급 사업도 확대 시행할 계획이다.

불암산 힐링타운은 나비정원, 불암산 피크닉장, 산림치유센터 등을 갖춘 복합 힐링 공간이다. 전동휠체어와 유모차도 이용할 수 있는 무장애 숲길을 통해 누구나 편안하게 불암산 전망대까지 오를 수 있다.

서준오 노원구청장은 “노원정원지원센터는 주민들이 계절에 상관없이 자연을 즐기고 휴식하는 생활밀착형 정원문화의 거점”이라며 “앞으로도 다양한 프로그램과 시설을 통해 일상 속 녹색 치유를 확대하고 정원도시 노원의 가치를 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.