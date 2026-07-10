유망 스타트업 15개사 입주...맞춤형 스케일업·투자유치 등 성장 지원 강화 민선 9기 출범과 함께 ‘관악S밸리 3.0’ 성공 견인할 혁신기업 육성 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 관악S밸리 창업 공간에 새롭게 둥지를 틀 유망 스타트업 15개사를 ‘2026년 제2차 신규 입주기업 모집’을 통해 최종 선정했다.

이번 모집은 대한민국 대표 벤처·창업 거점으로 자리매김한 관악S밸리에 대한 높은 관심 속에서 진행됐다. 관악구와 관악중소벤처진흥원은 서면 및 대면 평가를 통해 기업의 기술력과 사업성, 성장 가능성을 종합적으로 심사해 우수 기업 15개 사를 최종 엄선했다.

구는 지난해에 이어 올해도 우수 신생기업을 추가 선발하며 관악S밸리 창업 생태계를 지속적으로 확대하고 있다. 이번 15개 사의 합류는 민선 9기 출범과 함께 본격화하는 ‘관악S밸리 3.0’ 사업의 기반을 다지는 계기가 될 예정이다.

최종 선정된 기업들은 민선 9기 출범과 함께 본격 추진되는 ‘관악S밸리 3.0’의 핵심 주체로서 지역 벤처·창업 생태계에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

입주기업은 공간 특성에 따라 ▷낙성벤처창업센터 4개사 ▷신림벤처창업센터 1개사 ▷스마트오피스 낙성 5개사 ▷스마트오피스 신림 5개사에 각각 배치되어 안정적인 창업 환경에서 성장을 이어갈 예정이다.

특히 구는 이번에 선발된 기업 중 다수의 기업이 인공지능(AI), 빅데이터, ICT, 로봇 등 4차 산업혁명 핵심기술을 보유한 딥테크 기반 기업들로 향후 관악S밸리의 기술혁신과 산업 생태계 고도화에 중추적인 역할을 할 것으로 전망한다.

관악구는 신규 입주기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 저렴한 임대료의 창업 공간 제공을 비롯해 기업진단, 전문가 멘토링, 오픈이노베이션, 투자 연계 등 기업 성장 단계별 맞춤형 스케일업 프로그램을 집중적으로 지원할 계획이다.

관악S밸리는 국제전자제품박람회(CES)에 자치구 최초 2년 연속 참가하고 연이어 혁신상을 받는 등 국제 경쟁력을 갖춘 ‘글로벌 창업 혁신 허브’로 자리매김, 지난 1차 입주기업 모집 시 97개 창업기업이 몰리며 대한민국 대표 벤처창업 거점임을 입증했다.

박준희 관악구청장은 “민선 9기 출범과 함께 유망 스타트업들이 관악S밸리 3.0의 새로운 출발을 함께하게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “입주기업들이 관악을 대표하는 혁신기업으로 성장할 수 있도록 맞춤형 지원체계를 더 고도화하고, 지속 가능한 벤처창업 생태계 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.