[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 김민준의 아내이자 그룹 빅뱅 지드래곤의 친누나인 패션 디자이너 권다미·배우 김민준 부부가 둘째를 임신해 올 10울 출산을 앞두고 있는 것으로 전해졌다.

지난 9일 권다미는 자신의 인스타그램에 초음파 사진을 여러 장 공개하면서 “이든이 동생 삼든이에요”라며 둘째 아이를 임신했음을 직접 알렸다. 둘째의 성별은 딸로 알려졌다.

권다미는 “여자 동생이 갖고 싶다던 이든이 소망으로 너무나 감사하게도 찾아와 준 우리 아기”라고 전했다.

그러면서 “김이든의 여자 동생 김이우. 나도 딸 맘이다”라며 “우리 가족 건강하게 10월에 만나자”고 했다.

한편, 권다미는 패션 디자이너이자 지드래곤의 친누나로 잘 알려져 있다.

그는 지난 2019년 10월 배우 김민준과 결혼해 2022년 2월 첫 아들 이든 군을 품에 안았다. 그로부터 약 4년 만에 둘째 임신 소식을 전했다.