[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시는 여름철 광주 지역 어린이 야외 물놀이장 5곳을 무료 운영한다.

북구 오룡동 광주시민의숲 물놀이장은 7월 18일∼8월 16일 초등학생 이하 어린이를 대상으로 오픈한다.

운영시간은 오전 10시∼오후 5시이며, 매주 월요일은 시설 점검 등을 위해 휴장한다.

시민의숲 물놀이장은 1000㎡ 규모에 평균 수심은 20㎝로 아이들이 안전하게 물놀이를 즐길 수 있다.

북구 중외공원 생태예술놀이정원 물놀이장도 7월 17일∼8월 16일 개장하며, 오전 10시부터 오후 5시까지 이용할 수 있다.

서구에서는 상무시민공원·쌍학어린이공원·마륵공원 등의 물놀이장 3곳이 7월 21일∼8월 15일 개장하며, 오전 11시∼오후 5시까지 운영한다.

특별시는 관련 기관과 함께 개장 전 기계실·모터펌프 등 전기시설물을 사전 점검할 계획이다.

응급처치 교육을 이수한 안전요원을 상시 배치하며, 매일 수돗물을 전량 교체하고 15일마다 수질검사 진행한다.