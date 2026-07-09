인맥 의존 영업서 상담에 집중 유도 설계사 교육과 디지털 도구도 제공 수도권·대전·부산 등 4개 지점 이후 전국 확대

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재가 소속 보험설계사에게 고객 데이터베이스(DB)를 제공하고 체계적인 교육까지 지원하는 새로운 영업조직 ‘TC(Total Consultant)지점’을 출범했다고 9일 밝혔다.

설계사 개인의 인맥에 의존하던 기존 영업 방식에서 벗어나, 회사가 발굴한 고객 정보를 바탕으로 설계사가 상담과 컨설팅에 집중할 수 있도록 돕는 구조다.

기존에는 설계사가 지연이나 학연 등 개인적인 인맥을 통해 스스로 고객을 찾아야 했다면, TC지점 소속 설계사는 회사로부터 상담할 수 있는 고객 명단을 정기적으로 받는다. 삼성화재는 TC지점 설계사에게 등록 1년 차에는 매월 30건, 2년 차 20건, 3년 차 10건씩 총 3년간 720건의 고객 DB를 지원한다. 새 고객을 직접 발굴해야 하는 부담을 덜어주고, 그만큼 상담과 보장 설계 같은 본업에 집중하도록 하려는 취지다.

설계사를 키우기 위한 교육 과정도 단계별로 마련했다. 입사 초기에는 ‘DB 역량 강화 과정’을 통해 받은 고객 정보를 실제 상담으로 연결하는 방법과 보장 분석 노하우 등을 가르친다. 이후에는 경력이 많은 전문 슈퍼바이저(SV)가 현장에서 직접 밀착 코칭을 진행해 상담 역량을 키워준다는 계획이다.

영업 현장에서 쓸 수 있는 디지털 도구도 함께 지원한다. 삼성화재는 자체 콜 상담 지원 프로그램인 ‘김비서’와 고객 DB를 연계해, 설계사가 고객 관리와 상담 기록, 활동 관리를 한 번에 처리할 수 있는 시스템을 운영한다. 초기 정착을 돕기 위한 콜 활동 지원비와 성과에 따른 수수료 지원 제도도 마련했다.

현재 TC지점은 수도권 2곳, 대전과 부산 각 1곳 등 전국 4곳에서 운영 중이다. 삼성화재는 앞으로 이 조직을 전국 단위로 점차 늘려갈 계획이다.

삼성화재 관계자는 “이번 TC지점 개소를 시작으로 현장 운영 성과와 우수 사례를 바탕으로 지점을 지속 확대해 나갈 것”이라며 “고객 중심 컨설팅 영업 문화를 선도하는 새로운 성장 채널로 육성하겠다”고 말했다.

한편 삼성화재는 올해 손해보험 우수인증설계사 선발에서 3909명을 배출해 업계 최다 기록을 세웠다. 우수인증설계사는 한 회사에서 3년 이상 활동하면서 보험모집 실적이 우수하고, 계약 유지율과 완전판매 기준을 모두 충족해야 선발된다.