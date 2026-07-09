- 전년 대비 3.0에서 4.9로 상승 - 전세계 통합보완의학 분야 10위

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국한의학연구원이 발간하는 국제학술지 Integrative Medicine Research(IMR, 통합의학연구)가 클래리베이트의 최신 저널인용보고서(Journal Citation Reports, JCR)에서 저널 영향력지수(Impact Factor, IF) 4.9를 기록했다.

IMR은 국내 한의학 분야 유일의 SCIE(Science Citation Index Expanded) 등재된 연간 4회 발간되는 무료 오픈액세스 저널이다.

JCR은 Web of Science의 엄격한 품질기준을 충족한 학술지만을 대상으로 산출되는 세계적인 학술지 평가 보고서로, 전 세계 연구자와 학술기관, 출판사들이 학술지의 영향력과 신뢰도를 평가하는 주요 지표로 활용된다.

JCR의 통합보완의학 분야에는 총 49종의 학술지가 등재, IMR은 10위를 기록해 상위 19.8%에 해당하는 Q1 등급에 올랐으며 역대 최고 순위를 달성했다.

IMR은 엘스비어의 스코퍼스(Scopus) 기반 학술지 평가 지표인 시티스코어(CiteScore)에서도 5.4를 기록하며 4년 연속 Q1 등급을 유지하고 있다. Q1은 특정 분야의 학술지를 영향력을 기준으로 25%씩 Q1~Q4까지 나누고, Q1은 이 중에도 상위 25% 안에 드는 영향력이 큰 학술지라는 의미다.

특히 올해 국제전통보완통합의학연구회의 공식 학술지로 지정되기도 했다.

IMR 편집위원장을 맡고 있는 고성규 한국한의학연구원장은 “이번 성과는 IMR이 국제 학술계에서 연구의 질과 영향력을 인정받고 있음을 보여주는 매우 뜻깊은 성과”라며 “앞으로 보완대체의학분야에서 세계적 권위의 학술지로 더욱 성장하기 위해 끊임없이 노력하겠다”고 전했다.