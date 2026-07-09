- 충남도, 민선 9기 새로운 조직개편안 마련…AI·산업혁신, 충청정신·청년 성장 중점

[헤럴드경제= 이권형기자] AI 기본사회·산업혁신과 충효예 충청정신 확산, 청년의 성장 기반 구축 등 민선 9기 ‘통하는 충남’의 로드맵을 완성키 위한 새로운 조직도가 나왔다.

도는 ‘충청남도 행정기구 및 정원에 관한 조례 일부개정 조례안(조직개편안)’을 마련, 10일자로 입법예고한다고 9일 밝혔다.

이번 조직개편안은 급변하는 환경과 미래 행정 수요에 선제적으로 대응하고, 민선 9기 통하는 충남의 비전과 핵심 공약을 효과적으로 추진하기 위한 실행 중심의 조직 체계를 구축하는데 중점을 뒀다.

AI 기본사회 실현과 청년 성장, 사회연대경제 활성화, 행정통합과 균형발전, 농촌사회 활력 회복, 노동 정책 기반 확립, 기후에너지 전환 등을 방향으로 전담 조직을 신설·재편하고 유사·분산 기능을 조정한다.

도는 우선 AI 수도 충남 실현을 조직 개편 핵심 목표로 잡았다. 이를 위해 AI를 도민의 삶과 행정 전반에 접목한 AI 기본사회와 산업 전반에 AI를 접목하는 AI 산업혁신을 양대 축으로 잡고, AI기본사회복지실과 AI산업혁신국을 신설·개편한다.

AI기본사회복지실은 아동, 노인·장애인 통합 돌봄, 보건의료 등 AI 보건복지를 추진하고, AI산업혁신국은 미래 산업 발굴과 연구개발(R&D), AI 인프라·제도 혁신 등 신산업 분야 개척에 나선다.

AI기본사회복지실 산하에는 충효예기획관을 설치, 노인·보훈·장애인 정책을 전담하며 박수현 지사가 1호로 결재한 ‘충효예 충청정신’을 확산한다.

또한 청년성장국을 신설해 청년정책과 성평등·가족, 인재양성 기능을 통합하고, 청년의 성장과 교육·취업·지역 정착을 종합적으로 지원하는 정책 추진체계를 마련한다.

AI산업혁신국과 함께 산업경제실에서 분리·재편한 경제통상국에는 첨단산업과와 노동정책과를 신설하고, 소상공경제정책과와 중소기업지원과를 재편해 미래산업 육성, 민생경제 회복, 노동권 보호 등을 균형 있게 추진한다.

신설 사회연대경제국은 사회연대경제 조직 육성, 사회적 금융 지원, 혁신 생태계 조성 등을 전담하는 조직으로, 지역경제 선순환과 지속 가능한 사회연대경제 기반을 강화한다.

균형발전국을 확대 개편한 행정통합균형성장국은 행정통합과 충청광역연합, 5극3특 발전 전략을 연계한 초광역 협력과 균형성장을 총괄하는 컨트롤타워 기능을 수행한다.

농축산국은 농촌사회 활력 회복을 중심으로 재편해 농업 생산 중심의 정책을 농촌 정주와 지역 활력 중심으로 확장한다.

기후환경산림국은 기후·에너지 기능을 일원화하고, 자원순환 정책을 강화해 기후위기 대응과 에너지 전환, 순환경제 정책을 통합 추진한다.

이 밖에도 재정 혁신과 공공 AI 전환(AX) 기능을 전담하는 조직을 구축하고, 컨벤션산업과 종교문화 기능을 체계화해 지역 문화·관광 경쟁력 강화를 뒷받침한다.

이번 개편안의 상세 내용은 도 누리집 입법예고(행정-법무행정-입법참여)를 통해 확인할 수 있다. 도는 오는 14일까지 도민 의견을 수렴해 조직개편 최종안을 확정한 뒤 도의회에 제출하고, 제380회 도의회 정례회에서 조례안이 심의·의결되면 오는 31일부터 시행할 예정이다.