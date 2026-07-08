[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군은 지난 7일 성주군 산업단지 혁신지원센터에서 외국인 고용을 희망하는 지역내 중소기업 관계자를 대상으로 ‘찾아가는 지역기반 비자제도 설명회’를 개최했다.

이번 설명회는 경북도와 K-드림외국인지원센터 및 성주군이 주관하는 사업의 일환으로 지역기반 비자 제도의 취지와 신청 조건, 절차 등을 안내하고 기업의 외국인 인력 채용을 지원하기 위해 마련됐다.

경북형 지역기반 비자 제도는 인구감소지역 내 기업에 취업하고 해당 지역에 거주하는 외국인에게 체류형 비자를 발급해 지역 정착을 유도하는 제도다.

법무부와 지방자치단체가 2023년부터 공동 추진하고 있으며 지방소멸 대응과 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

전화식 성주군수는 “지역기반 비자 제도는 외국인의 안정적인 지역 정착과 기업의 인력난 해소에 도움이 되는 중요한 제도”라며 ”지역특화형 비자제도 및 광역형 비자제도를 지속적으로 홍보하고 다양한 지원사업을 추진해 지역 산업 경쟁력 강화와 외국인의 안정적인 정착 환경 조성에 힘쓸 계획“이라고 말했다.