[헤럴드경제=김보영 기자] 영국에서 남편의 먼지 묻은 작업복을 수십 년간 손으로 세탁해온 70대 여성이 희귀암 진단을 받은 뒤 일주일 만에 숨졌다. 유족은 작업복에 묻어 있던 석면이 원인일 가능성을 제기하며 진상 규명에 나섰다.

6일(현지시간) 영국 더 미러에 따르면 베로니카 키드먼(72)은 지난 1월 악성 중피종 진단을 받고 불과 일주일 만에 사망했다. 악성중피종은 흉막이나 복막 등 장기를 둘러싼 막에 발생하는 희귀암으로, 석면 노출과 밀접한 관련이 있는 질환이다.

유족은 베로니카가 오랜 기간 남편 이언 키드먼의 작업복을 손빨래하면서 석면 먼지에 반복적으로 노출됐고, 이것이 희귀암으로 이어졌다고 주장하고 있다.

이언은 1971년부터 1989년까지 영국 통신회사 BT에서 현장 엔지니어로 근무하며 가정집과 전화 교환소, 수리센터 등을 오가며 전화선과 교환기 수리 업무를 맡아왔다.

유족에 따르면 이언은 퇴근할 때마다 옷과 머리카락에 먼지가 가득 묻어 있었다. 베로니카는 이런 작업복을 일주일에 여러 차례 직접 손빨래했다. 작업복의 오염이 심해 한 번 세탁할 때도 세 차례씩 반복해서 빨아야 할 정도였던 것으로 전해졌다.

가족 측은 이언이 석면 단열재가 사용된 건물에서 작업하거나 석면 함유 자재를 다루면서 작업복에 석면이 묻었을 가능성이 있다고 보고 있다.

베로니카는 약 2년간 복통과 허리 통증, 복부 팽만감, 피로 증상을 겪었다. 지난해 12월 컴퓨터단층촬영(CT) 검사에서 복부 종양이 발견됐고, 올해 1월 8일 악성 중피종 진단을 받았다. 이후 상태가 급격히 악화해 일주일 만에 병원에서 숨졌다.

딸 베키 어윙은 “엄마는 항상 밝고 활력이 넘쳤지만 갑자기 심한 피로를 호소하기 시작했다”며 “진단을 받아들일 시간조차 없이 엄마를 떠나보내야 했다”고 말했다.

이어 “아버지가 살아 계셨다면 자신의 일이 엄마의 병에 영향을 줬을 수 있다는 사실에 큰 충격을 받았을 것”이라며 “하지만 아버지의 잘못이 아니다. 당시 노동자들은 제대로 보호받았어야 했다”고 강조했다.

유족 측을 대리하는 석면 질환 전문 변호사는 “최근에는 작업복을 세탁하는 과정에서 발생하는 2차 석면 노출로 중피종에 걸리는 사례가 늘고 있으며, 대부분 여성들”이라고 말했다.

또 “당시 함께 근무했던 동료들의 증언이 베로니카의 노출 경위를 밝히는 데 중요한 단서가 될 수 있다”고 설명했다. 현재 유족은 이언이 근무했던 전화 교환국에서 함께 일했던 동료들의 제보를 받고 있다.

BT그룹은 “키드먼 씨의 사망 소식에 깊은 애도를 표한다”면서도 “현재까지 유족으로부터 법적 청구를 받은 바 없어 추가 논평은 적절하지 않다”고 밝혔다.