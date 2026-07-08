[헤럴드경제=홍승희 기자] 오는 9일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

중부 지방과 전북, 전남광주 서부, 경북 중북부에는 강하고 많은 비가 내리면서 호우특보가 발표될 가능성이 있겠다. 제주도는 새벽에, 충청권과 남부지방은 밤에 대부분 그치겠으나, 수도권과 강원도는 10일 오전까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기가 50∼100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 강원 내륙·산지 50∼100㎜(많은 곳 강원 중·남부 내륙 150㎜ 이상), 강원 동해안 5∼50㎜, 대전·세종·충남·충북 80∼150㎜(많은 곳 200㎜ 이상)이다.

전북·광주·전남 북서부·중부 서해안은 80∼150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 전남 동부·남서부(중부 서해안 제외) 30∼80㎜, 경북 중·북부 50∼100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 대구·경북 남부·경남 서부 내륙 20∼60㎜, 서해5도 20∼60㎜, 제주도 산지 5∼30㎜, 제주도(산지 제외) 5㎜ 미만이다.

비가 강하게 내리는 곳에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 칠 수 있어 안전에 각별히 주의해야겠다.

아침 최저기온은 21∼25도, 낮 최고기온은 25∼34도로 비가 그친 뒤에도 당분간 무더운 날씨가 이어지겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해 1.0∼2.0m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.