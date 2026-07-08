[헤럴드경제=김보영 기자] 스타벅스코리아가 전체 리워드 회원을 대상으로 제조 음료 무료 쿠폰을 지급한다. 지난 5월 ‘탱크데이’ 마케팅 논란 이후 선보이는 첫 대규모 멤버십 혜택이어서 눈길을 끈다.

8일 업계에 따르면 스타벅스는 이날부터 다음달 14일까지 웰컴·그린·골드 등 스타벅스 리워드 전 회원에게 ‘서머 쿠폰’ 2종을 제공한다.

제공되는 쿠폰은 제조 음료 무료 쿠폰 1장과 푸드 30% 할인 쿠폰 1장으로 구성됐다. 무료 음료 쿠폰은 아이스 카페 아메리카노, 아이스 카페라떼, 아이스 바닐라 라떼 중 톨 사이즈 1잔 구매 시 사용할 수 있다. 푸드 할인 쿠폰은 샌드위치, 케이크, 과일 등 일부 식음료 상품 구매 시 적용된다.

지난달 7일까지 가입한 회원은 이날 쿠폰이 일괄 발급됐으며 이달 31일까지 가입한 회원은 가입 다음 날부터 순차적으로 받을 수 있다. 쿠폰 사용 기간은 다음달 14일까지다.

스타벅스는 그동안 계절별 행사와 신제품 출시 시기에 맞춰 1+1 쿠폰, 사이즈업 쿠폰, 할인 쿠폰 등 다양한 멤버십 혜택을 제공해왔다. 이번 서머 쿠폰 역시 여름 성수기를 맞아 고객들이 부담 없이 매장을 이용할 수 있도록 마련한 시즌 프로모션이다.

이번 혜택은 최근 불거진 마케팅 논란 이후 진행된다는 점에서 주목받고 있다. 일부 고객 사이에서는 리워드 회원 탈퇴와 스타벅스 카드 잔액 환불 요구가 이어진 바 있다. 실제로 스타벅스 앱 이용자는 지난 5월 819만191명에서 6월 706만541명으로 감소해 한 달 사이 약 113만명 줄어든 것으로 나타났다.

업계에서는 스타벅스가 이번 전 회원 대상 쿠폰 지급을 통해 여름철 고객 유입을 늘리는 동시에 악화된 브랜드 이미지를 회복하려는 것으로 보고 있다.

업계 관계자는 “멤버십 혜택은 스타벅스가 고객과 소통하는 대표적인 방식”이라며 “전 회원 대상 쿠폰 지급은 고객 접점을 다시 확대하고 브랜드 신뢰를 회복하기 위한 움직임으로 해석된다”고 말했다.