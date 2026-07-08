‘월례회의’에서 우수 행정사례 공직자 성과시상금 지급

[헤럴드경제=박준환 기자]하남시(시장 이현재)가 8일 시청 별관 대강당에서 직원과 시민들이 참석한 가운데 ‘2026년 7월 월례회의’를 개최했다.

민선 9기 출범 이후 처음 열린 이번 월례회의는 적극행정과 규제개혁을 통해 시정 발전에 기여한 공직자를 격려하고, 우수 행정사례를 시민과 공유하기 위해 마련됐다.

▶감일 하수처리장 증설사업, 원인자부담금 235억원 확보

시는 이날 성과시상금 심사를 거쳐 총 19개 부서 24건에 대해 5780만원의 성과시상금을 지급했다. 이 중 하수도과의 ‘감일 하수처리장 증설사업 원인자부담금 확보’는 7년 이상 끌어온 하수처리장 건설 증액분을 2025년 말 235억원을 납부(LH)받은 성과로 3000만원이 지급됐다. 이는 하남시가 2017년 성과시상금 제도를 도입한 이후 단일 사례 기준 역대 최고액이다. 시상금은 친환경사업소장 등 기여자 4명에게 배분될 예정이다.

이는 행정안전부 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」 개정(2026. 1. 성과급 최대 3000만원 지급)을 선제적으로 반영해 「하남시 성과관리 및 평가에 관한 규칙」을 전부개정(2026. 5.)함으로써 지급 근거를 마련한 것이다.

한편, 지난해 하남시는 지하철 3호선 연장선 104정거장 위치를 드림휴게소 북측으로 조정해 원도심 접근성을 개선한 공무원에게 경기도 시·군 역대 최고액인 1000만원의 성과시상금을 지급한 바 있다.

▶경기도 개발제한구역 해제 지침 개선…캠프콜번 개발 걸림돌 철폐

‘캠프콜번 개발 걸림돌 철폐’ 사례도 우수사례로 소개됐다.

캠프콜번은 경기도의 개발제한구역 해제 지침상 공공임대주택 확보 비율이 50%로 되어있어 사업성 악화로 민간사업자의 참여가 어려웠으나, 하남시가 경기도에 지속 건의한 끝에 임대주택 확보 비율 기준을 50%에서 35%로 하향 조정하여 사업성을 높인 끝에 20년 동안 지체되던 사업이 민간사업자 선정 후 사전협상을 완료하는 등 차질 없이 추진되고 있다. 이 사안은 경기도 규제혁신 경진대회 최우수상으로 선정되어 1500만원의 시상금을 받기도 했다.

▶2025년도 경기도 시·군 종합평가 우수기관 선정, 시상금 2억원 확보

하남시는 이 같은 성과 중심 행정을 지속해 온 결과, 2025년도 경기도 시· 군 종합평가에서도 우수기관으로 선정돼 시상금 2억원을 확보했다. 시는 경기도 지침에 따라 시상금의 50%를 2026년 시·군 종합평가 대응 사업비로 활용하고, 나머지는 우수한 성과 달성에 기여한 담당자에게 인센티브로 지급할 계획이다.

이현재 시장은 “이번 월례회의는 민선9기 비전인 ‘내일이 더 기대되는, 미래를 선도하는 수도권 최고도시 하남’을 실현하기 위해 5대 목표를 본격 가동하는 첫 공식 자리”라며 “공직자 모두가 성과와 협업을 바탕으로 시민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 달라”고 당부했다.

이어 “열심히 일하고 성과를 낸 공직자가 정당한 보상을 받는 조직문화는 결국 더 나은 행정서비스와 시민 만족으로 이어질 것”이라며, “오늘 소개된 우수사례가 전 부서로 확산돼 시민이 체감하는 행정혁신으로 이어져야 한다”고 강조했다.