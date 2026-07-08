[헤럴드경제=최원혁 기자] 소개팅 이후 상대방의 어머니로부터 지속적인 연락과 만남 요구를 받았다는 여성의 사연이 알려져서 화제다.

최근 직장인 커뮤니티 ‘리멤버’에는 ‘소개팅남 엄마한테 카톡 왔는데요’라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 아버지 친구분의 소개로 30대 후반의 남성 B씨와 선을 보는 느낌으로 소개팅했다고 밝혔다.

A씨는 “상대방은 외모와 스펙이 훌륭했고 대화도 무난했다”면서도 “다만 이성적인 끌림은 없었고 소개팅 이후 남성 측의 연락도 없어 자연스럽게 관계가 정리된 줄 알았다”고 했다.

그러나 며칠 뒤 A씨에게 모르는 번호로 “B씨의 어머니”라며 연락이 왔다. B씨의 어머니는 “우리 애가 쑥스러움이 많아서 연락을 못 하길래 내가 대신 연락했다”며 “아들이 당신을 무척 마음에 들어 했으니 한 번 더 만나보라”는 내용의 메시지를 보냈다.

A씨가 정중히 거절했음에도 B씨 어머니의 설득은 이어졌다. B씨의 어머니는 A씨에게 “요즘 세상에 이런 남자 찾기 어렵다”며 “아빠 얼굴 봐서라도 예의를 지켜라”는 식으로 압박을 했다.

또 B씨의 어머니는 A씨에게 직접 전화를 시도하기도 했다. 하지만 A씨는 회사 업무 중임을 이유로 이를 간신히 거절했다고. 이후에도 설득은 계속됐고 A씨가 여러 차례 불편함을 표현한 뒤에야 연락이 멈췄다.

A씨는 “선은 원래 이렇게 부모님이 직접 나서서 연락하는 거냐”며 “B씨 어머니께 너무 무례하게 굴었나 싶으면서도 기분이 나쁘다”고 토로했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “늦게까지 결혼을 못 한 데는 다 이유가 있다”, “너무 한심하다”, “거절 의사를 밝혔는데도 집요하게 연락하는 건 선을 넘은 것”, “마마보이의 정수” 등 다양한 반응을 보였다.