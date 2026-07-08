[헤럴드경제=박종일 선임기자]유동균 마포구청장은 7월 8일 오후 마포아트센터 아트홀맥에서 열린 ‘숭문중·고등학교 개교 120주년 기념음악회’에 참석해 축하의 뜻을 전했다.

이번 행사는 숭문중·고등학교 개교 120주년을 기념해 마련, 학교법인 관계자와 총동문회, 재학생, 졸업생, 지역 주민 등이 함께해 숭문의 역사와 전통을 되새겼다.

기념식에 이어 숭음회와 숭문동문합창단, 숭문오케스트라가 참여한 기념음악회가 펼쳐져 개교 120주년의 의미를 더했다.

유동균 마포구청장은 축사를 통해 “120년의 역사는 단순히 오랜 시간을 의미하는 것이 아니라, 교육으로 나라를 세우겠다는 뜻으로 시작된 숭문의 발자취이자 역사의 증거”라며 “앞으로도 숭문이 지역을 대표하는 명문 사학으로서 우리 아이들이 더 큰 꿈을 펼칠 수 있는 든든한 버팀목이 되어주길 바란다”고 말했다.

이어 “마포의 청소년들이 더 큰 꿈을 키우고 미래를 준비할 수 있도록 최고의 교육환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.