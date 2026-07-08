강동구 강일동서 소나무재선충병 감염목 확인 서울서는 2024년 노원구 발생 이후 2년만 산림청 등 관계기관과 대책회의·대응체계 가동

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 이달 6일 강동구 강일동에서 소나무재선충병 감염목 1주가 최종 확인됨에 따라 산림청 등 관계기관과 긴급 대응체계를 가동하고 확산 차단에 총력을 기울이고 있다고 8일 밝혔다.

이번 감염목은 강동구의 정기 예찰 과정에서 검경(시료를 현미경으로 검사하는 것)을 의뢰한 소나무 9주 중 1주로 2차 진단을 거쳐 6일 최종 확진됐다.

서울에서는 2007년 노원구에서 소나무재선충병이 처음 발생한 뒤 2015년 용산구, 2016년 중랑구에서 추가 발생했다. 이후 청정지역으로 전환됐다가, 2023년 서초구에서 다시 소나무재선충병이 발병했다. 가장 최근에는 2024년 노원구에서 발생한 것이 마지막이었다.

소나무재선충은 솔수염하늘소(주로 소나무), 북방수염하늘소(주로 잣나무)가 주 매개충이다. 크기 1㎜ 내외의 실 같은 선충으로 매개충의 몸 안에 서식하다가 새순을 갉아 먹을 때 상처부위를 통하여 나무에 침입한다.

시는 ▷예방 중심의 예찰 강화 ▷발생지 확산 차단 ▷인위적 확산 방지를 핵심으로 하는 3대 대응체계를 더욱 강화해 소나무재선충병을 관리해 왔다. 그러나 인접한 경기 남양주시·하남시 등 주변 지역에서 발생이 지속되고 있는 만큼 이번 발생을 엄중하게 인식하고, 산림청과 자치구 등 관계기관과 협력하여 발생 초기부터 확산 저지선을 구축하고 추가 확산하지 않도록 적극 차단할 계획이다.

이번 발생지는 기존 발생지인 남양주시 삼패동과 하남시 초일동에서 약 3.7㎞ 떨어져 있으며 서울시는 발생 원인과 감염 경로에 대한 역학조사를 실시할 계획이다.

현재 발생지 반경 5㎞를 중심으로 정밀 예찰을 실시하고 추가 감염목 여부를 신속히 확인하는 한편 감염목 조기 발견과 발생 원인 분석을 위한 역학조사를 추진할 계획이다. 아울러 방제 설계를 신속히 완료하고 가용한 행정력과 방제자원을 총동원해 발생지와 주변 지역의 확산을 조기에 차단하는 등 효과적인 방제를 추진할 방침이다.

또 첨단 예찰 기법을 적극 활용하고 관계 기관과 협력해 드론·지상 예찰을 통한 감염목 조기 발견 역량을 높인다. 방제 효과를 극대화할 수 있도록 약제와 방제기법 개선 등 다양한 수단을 검토하여 보다 효율적인 방제체계를 구축해 나갈 방침이다.

시는 ‘소나무재선충병 방제특별법’에 따라 미감염확인증 없이 소나무류를 이동하거나 감염 우려가 있는 소나무류 및 땔감을 무단 반입·이동하는 행위를 집중 단속하고, 재선충병 확산을 유발하는 불법행위에 대해서는 관련 법령에 따라 엄정 대응할 방침이다.

김영환 서울시 정원도시국장은 “초기 발견과 신속한 대응으로 관계기관과 긴밀히 협력해 감염목을 조기에 발견하고 확산을 차단하는 데 최선을 다하겠다”며 “시민 여러분께서도 소나무가 갑자기 말라 죽는 등 이상 증상을 발견하면 즉시 신고해 주시고 소나무류와 땔감 등을 무단으로 이동하지 않도록 협조해 주시길 바란다”고 당부했다.