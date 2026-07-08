[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시의회는 제326회 임시회 기간 중 6일 의장단 선거에 이어 7일부터 8일까지 이틀간 6개 상임위원장을 모두 선출하고 제10대 원구성을 마무리했다.

앞서 6일에 실시된 의장단 선거에는 임인환 의원(중구1)이 신임 의장으로 선출됐고 부의장에는 이태손 의원(달서구4), 김재용 의원(북구5)이 각각 선출됐다.

7일 실시된 5개 상임위원장 선거에서는 기획행정위원장에 류종우 의원(북구1), 문화복지위원장에 이재숙 의원(동구4), 경제환경위원장에 박종필 의원(수성구4), 건설교통위원장에 김태우 의원(수성구5), 교육위원장에 이성오 의원(수성구3)이 각각 선출됐다.

이날 상임위원장 선거에서 5개의 상임위원장은 모두 1차 투표에서 과반수를 득표해 당선됐다.

8일에 이어진 운영위원장 선거에서는 하중환 의원(달성군1)이 위원장으로 선출됐다.

운영위원장에 당선된 하중환 의원(재선, 국민의힘)은 “원활한 의회 운영과 소통·협력을 바탕으로 신뢰받는 의회를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 당선 인사를 했다.

기획행정위원장에 당선된 류종우 의원(재선, 국민의힘)은 “보내주신 신뢰에 책임감으로 보답하며 소통과 협력을 바탕으로 모두를 위한 내실 있는 의정활동에 최선을 다하겠다. 앞으로 대구와 시민만을 바라보고 가겠다”고 각오를 밝혔다.

문화복지위원장에 당선된 이재숙 의원(재선, 국민의힘)는 “제10대 의회에서 문화와 복지가 더욱 가까이에서 체감될 수 있도록 소통과 협력으로 최선을 다하겠다”고 포부를 전했다.

경제환경위원장에 당선된 박종필 의원(재선, 국민의힘)은 “화합하고 소통하는 경제환경위원회가 되겠다. 지역경제 활성화와 쾌적한 환경 조성을 위해 소통과 협력으로 최선을 다하겠다”고 다짐했다.

건설교통위원장에 당선된 김태우 의원(재선, 국민의힘)은 “안전하고 편리한 도시와 교통환경 조성을 위해 소통과 협력으로 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.

마지막으로 교육위원장에 당선된 이성오 의원(재선, 국민의힘)은 “미래를 준비하는 교육환경 조성과 학생, 학부모, 교직원 모두와 소통하는 의정활동에 최선을 다하겠다”고 당선 인사를 마쳤다.

한편 대구시의회는 제10대 전반기 원구성을 모두 마무리하고 오는 21일부터 제327회 임시회를 시작으로 본격적인 의정활동을 펼쳐나갈 예정이다.