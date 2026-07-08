[헤럴드경제=김명상 기자] 레고랜드가 여름휴가철을 겨냥해 다양한 할인 혜택을 제공하는 ‘썸머 플레이 플래시 세일’을 개최한다.

이번 플래시 세일은 오는 9일 오전 10시부터 16일 오후 11시까지 8일 동안 진행된다. 세일 기간에는 성인과 어린이 구분 없이 정상가보다 최대 50% 할인한 3만3000원에 레고랜드 파크 1일 이용권을 판매한다. 할인 입장권을 구매한 고객은 7월 17일부터 9월 7일까지 파크 운영일 중 원하는 날짜를 선택해 별도 예약 없이 방문할 수 있다.

레고랜드 호텔도 이번 세일에 참여한다. 세일 기간 투숙 인원 전체의 조식이 포함된 ‘어썸 조식 패키지’와 레고랜드 1일 이용권이 들어간 ‘1일 이용권 패키지’를 최대 30% 할인된 가격으로 판다. 성인 2명, 어린이 3명 등 총 5명 기준인 ‘어썸 조식 패키지’의 최저가는 19만2500원부터다.

호텔 패키지 구매 고객은 7월 14일 화요일부터 9월 30일 수요일 사이 원하는 날짜를 골라 해적, 킹덤, 닌자고 등 레고 테마 객실을 예약할 수 있다. 크리에이티브 워크숍, 키즈 그라운드, 워터 플레이 등 레고랜드 호텔의 체험 액티비티도 제공된다.

현재 레고랜드에서는 6월 19일 금요일에 시작해 9월 초까지 지속되는 ‘썸머 플레이’ 시즌이 진행 중이다. 이번 시즌은 물놀이 중심의 콘텐츠로 구성됐으며, 시티 구역부터 해적의 바다 구역까지 파크 동쪽 절반을 웻 존(wet zone)으로 운영한다.

또한 새로운 시설인 ‘워터 버킷’을 추가한 ‘마리나 제트 베이’는 낙수 시설과 바닥 분수를 조합했다. 이외에도 해적선 물대포 싸움을 하는 ‘스플래쉬 배틀’, 워터 캐논이 작동하는 ‘웨이브 레이서’, 해적들의 모험 공연인 ‘파이러츠 어드벤처’, 분수대에서 열리는 ‘마리나 제트 댄스파티’ 등 다양한 물놀이 프로그램을 가동한다.

플래시 세일에 대한 자세한 내용은 레고랜드 공식 웹사이트와 소셜 미디어 채널에서 확인할 수 있다.