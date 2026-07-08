하반기 신규직원 15명 임용…지속가능한 미래에너지 성장 기반 마련 황보연 사장 “혁신적 사고와 패기를 바탕으로 미래 경쟁력 확보 앞장서길”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울에너지공사(사장 황보연)는 8일 서울시 양천구 목동 본사에서 하반기 신규직원 15명에 대한 임용식을 개최, 미래 경쟁력을 뒷받침할 핵심 인재를 새롭게 맞이했다고 밝혔다.

이번에 임용된 신규직원들은 공개채용 절차를 거쳐 선발된 인재들로, 서울시민에게 안정적인 에너지 서비스를 제공하고 공사의 미래 경쟁력 강화를 위한 핵심 역할을 수행하게 된다.

서울에너지공사는 신규 인재 확충을 통해 변화하는 에너지산업 환경에 선제적으로 대응하고, 안전을 최우선으로 하는 경영체계와 친환경 에너지전환, 디지털 기반 혁신을 뒷받침할 조직 역량을 한층 강화해 나갈 계획이다.

이날 임용식에서는 공사 비전 및 핵심가치 공유, 공사의 미래를 만들어 나갈 인재로서의 책임과 역할에 대한 당부가 이어졌다. 신규직원들은 시민의 삶과 직결되는 에너지 공기업의 구성원으로서 책임감을 갖고 업무에 임할 것을 다짐했다.

황보연 서울에너지공사 사장은 “여러분은 서울에너지공사의 미래를 함께 만들어 갈 소중한 인재”라며 “안정적으로 적응하고 전문성을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 AI와 디지털 기술을 업무에 활용할 수 있는 역량을 높이고, 표준화된 업무 매뉴얼을 바탕으로 기본을 충실히 익힐 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.

서울에너지공사는 앞으로도 체계적인 교육과 지원을 통해 시민에게 신뢰받는 에너지 공기업으로서의 역할을 함께 실현해 나간다는 방침이다.