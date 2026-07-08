피서브 결제망 인수 예비 논의…규제 회피 기대 속 정치권·가맹점 반발 변수

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 대형 은행들이 결제 수수료 수익을 늘리기 위해 카드 결제 네트워크 인수를 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 다만 규제 당국과 정치권, 소상공인들의 반발 가능성이 커 실제 거래 성사 여부는 불투명한 상황이다.

6일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 복수의 소식통을 인용해 JP모건체이스와 뱅크오브아메리카(BofA), 웰스파고, PNC파이낸셜 등이 금융기술업체 피서브(Fiserv)의 결제 시스템 인수를 놓고 수개월간 예비 논의를 진행했다고 보도했다.

피서브는 미국 직불카드 결제 네트워크인 ‘스타(STAR)’와 ‘액셀(Accel)’을 운영하는 업체다.

미국 은행들은 2010년 제정된 도드-프랭크법의 ‘더반 수정조항(Durbin Amendment)’에 따라 외부 직불카드 결제망을 이용할 경우 가맹점 수수료 상한 규제를 받고 있다.

은행권은 이 같은 규제가 고객 보상 프로그램이나 각종 서비스 확대를 제약하고 있다고 주장해왔다. 반면 자체 결제 네트워크를 확보하면 해당 규제 적용을 피할 수 있어 수수료 수익을 늘릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

업계에서는 지난해 Capital One이 Discover Financial Services를 506억달러에 인수해 자체 결제망을 확보한 것이 다른 대형 은행들의 움직임에 영향을 준 것으로 보고 있다.

다만 실제 인수에는 적지 않은 부담도 따른다. 결제망을 직접 보유하게 되면 시장 지배력 확대에 대한 우려가 커지면서 의회와 규제 당국, 가맹점 단체들의 반발을 불러올 가능성이 있기 때문이다.

WSJ는 이 같은 이유로 일부 은행은 인수 논의에서 이미 발을 뺀 것으로 알려졌다고 전했다.

한편 피서브는 최근 경영난을 겪고 있으며 주가는 1년 전보다 약 70% 하락한 상태다.