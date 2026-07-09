스마트 안전관리·예방중심 안전체계 확대 AI 기술개발, 인재양성, 산업육성 등 추진

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부와 대한건설단체총연합회는 9일(오늘) 오후 3시 서울 강남구 건설회관에서 ‘2026 건설의 날’ 기념식을 개최한다.

건설의 날 기념식은 건설인들의 노고를 격려하고 건설산업의 재도약을 도모하기 위해 지난 1981년 시작돼 올해로 36회째를 맞이했다. 올해는 인공지능(AI) 융합 흐름에 발맞춰 기술 도입을 확산하고 미래산업으로 도약하겠다는 다짐을 담아 ‘미래를 짓는 K-건설’을 주제로 새로운 목표와 방향을 제시할 예정이다.

이날 행사에는 한성숙 국무총리와 김윤덕 국토교통부 장관, 국회 국토교통위원회 소속 의원 등 정관계 인사들과 한승구 대한건설단체총연합회 회장, 윤학수 대한전문건설협회 회장을 비롯한 건설 단체장, 정부 포상 수상자 및 가족 등 700여 명이 참석한다. 이번 기념식에서는 건설산업 발전에 기여한 유공자들에게 훈·포장과 대통령·국무총리·국토부장관 표창 등 총 107점의 포상이 수여된다.

정부포상 최고 영예인 금탑산업훈장은 지난 40년간 주요 국책사업을 성공적으로 수행하며 기계설비 분야 발전에 공헌한 조인호 ㈜해광이엔씨 대표이사가 받는다. 은탑산업훈장은 최상대 대도토건㈜ 대표이사와 최길학 서림종합건설㈜ 대표이사에게, 동탑산업훈장은 장흥수 영신종합건설㈜ 대표이사와 이사철 ㈜선진에이엔에프 대표이사에게 각각 수여된다. 이외에도 손동찬 (유)대호종합건설 대표이사 등 3명이 산업포장을, 박창수 ㈜명진개발 대표 등 6명이 대통령표창을 받는다.

올해는 부대행사로 국내 건설사와 스마트 건설 분야 혁신기업들이 참여하는 ‘스마트 건설기술 갤러리’가 함께 열려 AI, 로봇, 자동화 기술 등 건설산업의 디지털 전환 청사진을 선보인다. 아울러 건설현장에서 산업재해로 희생된 노동자들을 추모하는 묵념 시간을 통해 현장 안전문화 정착을 위한 결의도 다질 계획이다.

김윤덕 국토부 장관은 “AI 기반의 스마트 안전관리와 예방 중심의 안전체계를 확대해 더욱 안전한 건설현장을 만들겠다”며 “건설산업의 미래를 준비하기 위해 AI 기술개발과 인재 양성, 산업 육성, 해외진출 등 각 단계에 맞는 연구개발(R&D) 투자와 산업 생태계 조성을 적극 추진해 나가겠다”고 강조했다.

한편 국토부는 중동전쟁으로 인한 건설업계의 경영상 어려움을 해소하기 위해 건설공제조합, 전문건설공제조합, 주택도시보증공사(HUG)와 협력해 금융지원 패키지를 시행 중이다.