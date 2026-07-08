[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 지역 롯데백화점과 롯데아울렛에 프리미엄 커피 향이 동시에 퍼진다.

8일 롯데백화점에 따르며 상인점과 롯데아울렛 이시아폴리스점은 오는 10일 프리미엄 스페셜티 커피 브랜드 ‘폴 바셋’을 동시에 오픈한다.

먼저 롯데백화점 상인점은 1층 본매장에 ‘폴 바셋’을 새롭게 선보인다.

대규모 주거단지와 풍부한 유통 인구를 갖춘 상권 특성을 반영해 일상 속에서 부담 없이 프리미엄 커피를 즐길 수 있는 생활밀착형 카페 공간으로 조성했다.

바리스타가 직접 추출하는 스페셜티 커피를 비롯해 시그니처 메뉴인 상하목장 아이스크림 등 다양한 인기 메뉴를 만나볼 수 있다.

롯데아울렛 이시아폴리스점도 같은 날 매장을 오픈한다.

가족 단위 고객과 나들이객이 많은 점포 특성을 고려해 쇼핑과 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 마련했으며 폴 바셋의 대표 메뉴를 포함한 차별화된 F&B 콘텐츠를 선보일 예정이다.

오픈을 기념해 다양한 사은 행사도 진행한다. 10일에는 1만원 이상 구매 고객에게 ‘돌체 라떼 스틱 커피’를 선착순 100명에게 증정한다.

또 11일부터 12일까지는 2만원 이상 구매 고객에게 ‘폴 바셋 로고 머그잔’을 각 일자별 선착순 100명에게 제공한다.

윤광희 롯데백화점 상인점장은 “폴 바셋 오픈을 통해 쇼핑은 물론 커피와 휴식까지 함께 즐길 수 있는 공간 경쟁력을 한층 강화하게 됐다”며 “앞으로도 고객들이 일상 속에서 새로운 라이프스타일을 경험할 수 있도록 차별화된 식음료 콘텐츠를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.