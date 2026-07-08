부유식 데이터센터 인프라 기술 개발 예정

[헤럴드경제=한영대 기자] 중간지주사 HD한국조선해양은 7일 글로벌 데이터센터 인프라 설루션 기업인 슈나이더 일렉트릭과 ‘부유식 데이터센터(이하 FDC) 인프라 기술 공동개발을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이날 HD현대 글로벌R&D센터에서 진행된 협약식에는 김형관 HD한국조선해양 대표와 권지웅 슈나이더 일렉트릭 코리아 대표 등 양사 경영진과 관계자가 참석했다.

바다 위 데이터센터로 불리는 FDC는 해상에 부유식 구조물을 띄어 서버를 운영하는 차세대 데이터센터이다. 기존 육상 데이터센터가 지닌 부지확보의 어려움과 막대한 서버 냉각 비용을 해결할 수 있는 대안으로 꼽히고 있다.

이번 협약에 따라 양사는 데이터센터 인프라 핵심 기술과 이를 해상 환경에 최적화하기 위한 엔지니어링 분야에서 협력을 확대할 방침이다. 이를 위해 FDC 구현을 위한 인프라 및 기술 요구사항을 검토하고 해상 플랫폼 환경에 부합하는 최적의 인프라 설루션을 함께 도출할 계획이다. 데이터센터 전력·냉각 인프라와 해상 플랫폼 기술을 결합한 통합 설계 역량도 확보할 예정이다.

양사는 FDC 관련 최신 기술 동향과 엔지니어링 이슈 관련 정보를 수시로 공유하는 한편 추가 공동 연구·개발 기회를 발굴하기로 했다.

김형관 대표는 “이번 양사 간 협업을 통해 대규모·고밀도의 컴퓨팅 인프라를 바다 위에서 안정적으로 구현할 수 있는 핵심기술을 고도화할 것”이라고 말했다.

권지웅 대표는 “AI 인프라 확대로 데이터센터의 전력 효율성과 지속가능성이 중요한 과제로 부상하고 있다“며 ”슈나이더 일렉트릭의 글로벌 데이터센터 기술 역량과 HD한국조선해양의 조선·해양 엔지니어링 노하우를 결합해 차세대 부유식 데이터센터의 새로운 기준을 만들어 나갈 것”이라고 덧붙였다.

다른 국내 조선사들도 FDC 개발에 속도를 내고 있다. 트레이드윈즈에 따르면 삼성중공업은 부유식 데이터센터 상용화를 2028년 2분기까지 마칠 계획이다.