총 공사금액 582억원…제방 정비 9.3㎞ 등 조성

[헤럴드경제=윤성현 기자] 동부건설이 라오스 수도 비엔티안 메콩강변 인프라 정비사업을 준공했다. 해외 공적개발원조(ODA) 기반 토목 인프라 사업 수행 역량을 다시 입증했다는 평가다.

동부건설은 ‘메콩강 종합관리사업 2차 건설공사’를 성공적으로 준공했다고 8일 밝혔다.

이번 사업은 라오스 수도 비엔티안의 메콩강변 일대를 정비해 홍수와 하천 침식 피해를 예방하고, 시민 생활환경과 도시 기반시설을 개선하기 위해 추진된 ODA 기반 인프라 프로젝트다.

사업을 통해 메콩강변 제방 축조와 호안 정비 9.3㎞가 이뤄졌다. 강변공원 4.3㏊, 강변도로 4.4㎞, 보행로 1.01㎞ 등도 함께 조성됐다.

발주처는 라오스 비엔티안시 공공사업교통국이다. 사업 재원은 대외경제협력기금(EDCF)을 통해 마련됐다. 동부건설은 60% 지분으로 주관사를 맡았다. 총 공사금액은 582억원이며, 공사기간은 55개월이다.

이번 사업은 치수 안정성 확보와 도시공간 개선을 함께 추진한 종합 인프라 사업이라는 데 의미가 있다. 제방과 호안 정비를 통해 반복적인 침수 위험을 줄이고, 강변공원과 도로·보행 인프라를 조성해 비엔티안 시민들의 생활 편의와 수변 접근성을 높일 것으로 기대된다.

동부건설은 메콩강 수위 변화와 우기 기후, 현지 시공 여건 등을 고려해 공정 관리와 품질 확보에 주력했다고 설명했다.

지난 1일에는 비엔티안에서 사업 준공식도 열렸다. 준공식에는 라오스 정부와 발주처, 한국 측 관계자 등 150여명이 참석했다.

라오스 측에서는 시릴랏통신 통펭 비엔티안 시장, 남파송 므앙마니 라오스 공공교통부 차관 등이 참석했다. 한국 측에서는 정영수 주라오스 대한민국 대사, 이지언 EDCF 아시아 1부 부장, 조홍빈 동부건설 토목사업본부장 등이 자리했다.

동부건설은 이번 준공을 통해 해외 ODA 인프라 사업 수행 능력을 다시 확인했다. 회사는 국내외 도로, 교량, 항만 등 토목 인프라 분야에서 축적한 기술력과 사업관리 경험을 바탕으로 해외 시장에서 시공 역량을 확대하고 있다.

동남아시아 지역을 중심으로 해외 인프라 사업 수행 경험도 늘려왔다. 2019년 라오스 사반나켓 농촌종합개발사업을 시작으로 캄보디아 수자원기상부 발주 홍수 피해 저감 사업, 이번 라오스 메콩강 종합관리사업 2차 공사 등을 수행했다.

베트남 미안~까오랑 도로공사 등으로 사업 영역도 넓히며 동남아 지역에서 입지를 강화하고 있다.

동부건설 관계자는 “이번 메콩강 종합관리사업 준공은 동부건설이 해외 토목 인프라 분야에서 쌓아온 기술력과 수행 역량을 보여주는 의미 있는 성과”라고 말했다.