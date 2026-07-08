[헤럴드경제=문영규 기자] 2026 북중미 월드컵을 기념해 레고가 136만개 블럭으로 만든 8.5ｍ 크기의 월드컵 트로피 모형을 공개해 화제가 되고 있다.

7일(현지시간) AP통신, USA투데이 등 외신에 따르면 전날 레고와 국제축구연맹(FIFA)은 미국 뉴욕 록펠러 센터 앞 광장에 레고로 만든 대형 월드컵 트로피 모형 설치를 완료했다.

레고에 따르면 이 트로피를 만드는데 모두 9200파운드(약 4713㎏)에 달하는 블록이 사용됐다.

디자이너, 엔지니어, 모델 제작자 및 기술자 등 제작 인력 59명이 투입됐고 개발에서 제작까지 8개월이 걸렸다. 조립하는데 걸린 시간은 7000시간이었다.

AP는 레고가 지금까지 만든 대형 구조물 중 하나라며 “겉으로 보기에도 상징적인 트로피지만 안에도 역시 특별한 뭔가가 숨겨져 있다”고 전했다.

트로피 최상단엔 공간을 만들고 윗부분을 열 수 있도록 했다. 안엔 이번 대회 로고가 박힌 작은 축구장을 넣었다. 미니 피규어 트로피를 들고 있는 작은 레고 미니 피규어도 들어갔다.

이 조형물은 오는 19일까지 전시될 예정이다.

크리스토프 비에티 레고 수석 디자이너는 AP에 “트로피의 상징성과 모든 아이들이 트로피를 잡고 들어 올리고 싶어 한다는 사실 때문에 곧바로 트로피를 제작하기로 결정했다”며 “아이들이라고 말했지만, 어른들도 같은 경험을 하고 싶어 할 거라고 확신한다”고 말했다.