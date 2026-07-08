해운대·자갈치 이어 18년만의 특구 ‘외국인 관광객 600만명 시대’ 도약

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 ‘해양수도 부산, 외국인 관광객 600만명 시대’ 도약을 위해 전국 최초로 크루즈를 메인 테마로 한 ‘부산 동구 크루즈 관광특구’를 최종 지정한다고 8일 밝혔다.

특구는 부산항국제여객터미널을 시작으로 부산역, 차이나타운, 초량전통시장, 초량이바구길, 국가등록문화유산 오초량(일본식 가옥) 일대 등 육상·해상 관문시설과 원도심의 역사·근대문화 자산을 아우르는 1.48㎢ 규모다.

1994년 해운대, 2008년 용두산·자갈치에 이은 18년만의 관광특구로, 동구의 신청을 받은 시가 한국문화관광연구원의 조사·분석을 통해 법적 요건 충족을 확인하고 문화체육관광부와 협의를 거쳐 글로벌 관광 거점모델로 지정했다.

관광특구로 지정되면 ▷관광진흥개발기금 대여·보조 ▷국비지원 ▷옥외광고물 기준 완화 ▷공개공지 사용 ▷지구단위계획 지정 ▷분양가 상한제 미적용 ▷카지노 허가요건 등 다양한 특례를 적용받을 수 있다.

한국문화관광연구원은 이번 동구 관광특구 지정이 ‘원도심 인구감소지역’ 이미지를 개선하고 관광산업 기반 성장동력을 확보하는 전환점이 될 것으로 내다봤다. 각종 지원과 특례를 바탕으로 해당 지역경제도 약 5.5% 성장할 것으로 전망했다.

해양수산부 이전에 따른 상권활성화 효과는 물론, 부산 북항 랜드마크 부지에 들어올 시설의 활용도를 높여 북항재개발을 촉진하고 원도심 관광활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

전재수 시장은 “이번 관광특구 지정은 육상과 항공은 물론 해상을 통한 크루즈 관광객 유치에도 큰 역할을 할 것”이라며 “다채로운 글로벌 관광자원을 조성해 부산시민과 관광객 모두가 행복한 ‘세계적 관광도시 부산’을 만들어가겠다”고 약속했다.