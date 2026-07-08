“李 지키고, 檢 독재정권 이겨내” 선명성 강조 김민석-정청래 연일 설전…당권경쟁 과열 양상

송영길(사진) 더불어민주당 전 대표가 8일 “지난 6·3 지방선거는 승리의 외피를 쓴 패배였다. 이제는 집권여당다운 책임과 실력을 보여드려야 한다”면서 8·17 전당대회 당대표 선거 출마를 공식선언했다.

송 전 대표는 이날 오전 서울 여의도 민주당사에서 기자회견을 열고 “국민께서는 이번 지방선거에서 민주당에 옐로카드를 보내셨다”며 이같이 밝혔다.

그는 “대수롭지 않게 넘기면 다음 총선은 레드카드다. 총선에서 지면 정권 재창출은 없다”며 “정권 재창출이 없으면 이재명 정부의 성공도 장담할 수 없다”고 지적했다.

이어 “저 송영길, 이재명 대통령을 지켰다. 검찰 독재정권의 혹독한 시련도 이겨냈다”면서 “말이 아닌 행동으로 보여 온 제가 이재명 정부를 반드시 성공시키겠다”고 강조했다.

이재명 정부가 공들이는 ‘3대 메가 프로젝트’와 관련해선 “유치가 끝이 아니다. 지금부터가 진짜 속도전”이라면서 “여당은 그 속도전의 엔진이 돼야 한다. 국회에서 입법으로, 예산으로, 규제 혁파로 걸림돌이 되는 모든 것을 치우겠다”고 목소리를 높였다.

지난 6일 출마를 공식화한 김민석 전 국무총리에 이어 송 전 대표까지 주요 당권주자들이 속속 출사표를에 던지면서 민주당은 빠르게 전당대회 국면으로 접어드는 모양새다.

특히 김 전 총리는 당권 경쟁자로 꼽히는 정청래 전 대표를 연일 비판하면서 ‘공중전’을 펼치고 있다. 그는 이날 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다’에서 “(정 전 대표 재임 시절) 당 지지율이 대통령 지지율에 비해 20~25% 정도 떨어져 있었고 지방선거 결과도 당초 예상했던 것 만큼 성적이 나오지 않았다”고 지적했다.

반면 아직 공식 출마선언을 하지 않은 정 전 대표는 주로 사회관계망서비스(SNS) 메시지를 통해 입장을 내놓고 있다. 그는 전날 페이스북에 “국정에만 전념해야 할 정부 측 고위관료 현직 국무총리가 TPO(시간·장소·상황)에 맞지 않게 ‘당대표 로망’ 발언을 함으로써 평지풍파를 일으킨 것이 대표적인 자기 정치”라며 김 전 총리를 비판했다. 떠 “‘명청대전’은 실재하지 않는다. (언론은) 대통령을 전대판에 끌어들이지 말라”고 꼬집었다.

한편 친문(친문재인)계로 분류되는 재선 고민정 의원도 이날 당대표 출마를 선언했다. 고 의원은 “윤석열 정부에서 훼손한 문재인의 성과를 계승하고, 이재명 정부의 성공을 뒷받침하는 민주당을 만드는 데 앞장서겠다”며 “우리부터 하나 되는 민주당을 만들 것”이라고 강조했다.

김해솔 기자