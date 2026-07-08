나토 정상회의서 외교수장 한자리 인도·태평양지역 SMR 협력 한 뜻

한미일 외교장관이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 개최된 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 계기에 만나 경제 안보 협력이 한미일 협력의 중요한 축이라는 점을 재확인하고, 소형모듈원자로(SMR) 배치에 관한 협력각서(MOC)에 서명했다.

원전산업에서 각각 기술, 건설, 핵심 부품에 강점을 가진 한미일이 시너지를 발휘할 수 있도록 협력 틀을 마련하겠다는 것이다. 대미 투자 등 한미일 경제 협력이 공고화되는 국면에서 프레임워크를 통해 제 3국 진출 경쟁력을 확보하겠다는 의지로 풀이된다.

조 장관은 이날 마코 루비오 미 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무대신과 만나 한반도 문제와 안보협력 및 글로벌 정세, 경제 안보 협력 등에 대해 논의했다.

조 장관은 “다양한 글로벌 도전에 직면해 신뢰할 수 있는 우방국 간 협력의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “공동의 안보와 번영을 위한 한미일 3국간 협력을 더욱 강화해 나가자”고 말했다.

이에 루비오 장관과 모테기 외무대신도 공감을 표하고 “한미일 3국 국민과 역내의 평화와 번영을 위해 한미일 실질 협력의 지평을 계속 확대해 나가자”고 화답했다.

특히 3국은 이날 회의를 계기로 ‘한미일 SMR 협력각서’를 체결했다. 표준 노형·간소화된 계약 절차를 통한 다수의 SMR 건설사업 지원, 3국 기업 간 컨소시엄 구성, 사업 자금 조달·역량 강화, 기술·연료·장비·서비스 지원 등 내용이 담겼다.

인도-태평양 지역의 다른 나라들을 우선 대상으로 SMR 배치를 가속화하기 위해 3국간 협력 틀을 구축하기 위한 목적이다.

외교부는 “3국 안보에 있어 상호 이익을 증진하는 동시에 협력대상국들의 에너지 안보상 수요를 충족시키기 위한 기반을 제공할 것”이라고 의미를 부여했다.

이어 “한미일 기업들로 하여금 역내 협력대상국들의 증가하는 에너지 수요를 총족시킬 수 있는 보다 경쟁력 있는 대안을 제공할 것”이라며 “새로운 원자로 기술이 점차 상용화되는 가운데 최고 수준의 핵안전, 핵안보, 비확산 기준을 준수하도록 뒷받침해 나갈 것”이라고 설명했다.

이와 함께 한미일 외교장관은 이날 한반도 정세 평가를 공유하고, 북한의 불법 사이버 활동 대응을 포함해 대북정책 관련 긴밀한 공조를 유지해 나가기로 했다. 특히 한반도 비핵화 원칙을 견지하는 가운데 대화와 외교를 통한 한반도 평화·안정 유지 노력을 지속해 나가기로 뜻을 모았다. 문혜현 기자