농진청 ODA 코피아, 기술협력 성과 누에 생산량 20%·땅콩 소득 50% ↑

“쏴아 쏴아 쏴아” 지난 1일 찾은 베트남 하노이의 베트남양잠연구소(VietSERI). 사육실(사진)은 수천마리 애누에가 뽕잎을 갉아먹는 소리로 가득했다. 연구소를 둘러싼 뽕나무밭에서 갓 따온 잎을 선반에 올려놓자 손톱만 한 누에들이 일제히 파고들었다.

한쪽에는 누에가 고치를 짓는 틀인 한국식 ‘누에섶’, 일명 ‘누에 아파트’가 놓여 있었다. 누에는 스스로 틀 위로 올라가 집을 짓고 농가는 나방이 나오기 전 이를 수확해 실을 뽑아낸다. 잠종(누에알)을 농가에 보급하면 약 2주 만에 누에고치를 생산할 수 있다.

세계 4위 실크 생산국인 베트남은 고품질 잠종 부족과 중국산 잠종 의존도가 높아 산업 성장에 한계를 겪어왔다. 농촌진흥청의 공적개발원조(ODA) 사업인 코피아(KOPIA)는 이런 문제를 해결하기 위해 현지 연구기관과 맞춤형 농업기술을 공동 개발·보급하고 있다. 현재 아시아·아프리카·중남미 등 22개국에서 운영 중이며 2009년 해외 첫 코피아센터가 문을 연 곳도 베트남이다.

코피아 베트남센터는 2019년부터 현지 연구진과 함께 신품종 누에 ‘VH2020’ 개발과 잠종 생산체계 구축을 추진해 2023년 베트남 정부 품종 등록을 마쳤다. 한국형 다단 사육시설도 함께 보급해 생산량은 15~20% 늘고 노동력은 20% 줄었다.

땅콩도 한국 기술로 경쟁력을 높였다. 코피아는 2014년부터 베트남 건조지역의 대표 소득작물인 땅콩의 생산성 향상을 위해 우량 품종 개발과 종자 생산체계 구축을 추진했다. 병해에 강한 ‘TK10’과 ‘L20’ 품종을 개발한 결과 생산성과 농가 소득이 모두 50% 이상 증가했다. 하노이=양영경 기자