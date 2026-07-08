[헤럴드경제=김해솔 기자] 고민정 더불어민주당 의원은 8일 “윤석열 정부에서 훼손한 문재인의 성과를 계승하고 이재명 정부의 성공을 뒷받침하는 민주당을 만드는 데 앞장서겠다”며 당대표 선거 출마를 선언했다.

고 의원은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 “지난 지방선거에서 민심은 민주당에 회초리를 드셨다”며 이같이 밝혔다.

그는 “특히 2030 청년 세대는 민주당을 철저하게 외면했다. 그들에게 민주당은 ‘격차를 만들고 방치한 기득권 세력’이었고 ‘계층 이동 사다리를 오른 뒤 걷어차 버린 위선적 세력’이었다”며 “‘국민의 생활과는 거리가 먼 이슈로 우리 안의 갈등을 반복하며 국민의 삶을 돌보는 데는 부족한 세력’이었다”고 했다.

아울러 “뼈아프지만 저는 이것을 인정하는 것에서 우리 민주당이 다시 시작해야 한다고 생각한다”며 “민심의 경고 앞에 우리가 부족했던 것이 무엇인지 치열하게 성찰하고 대안을 모색하는 것이 지금 우리가 해야 할 일”이라고 강조했다.

그는 “우리는 달라져야 한다. 낙인찍기와 멸칭의 언어를 거두고 상대를 인정하고 소통하며 대안을 찾아 나가야 한다”며 “우리를 지지하는 당원과 지지자의 마음에 국민의 뜻을 더해 개혁은 개혁대로, 민생은 민생대로 성과를 내야 한다”고 말했다.

이어 “우리 내부의 단합 없이 외연 확장을 이룰 수 없고 외연 확장 없이 국민 다수의 마음을 얻을 수 없다”며 “선후의 문제가 아니라 우리가 함께 슬기롭고 조화롭게 추진해야 할 과제”라고 했다.

그러면서 “김대중의 인내와 성공, 노무현의 도전과 개혁 , 문재인의 포용과 도약 속에 커 온 민주당이 국민 다수의 이해를 대변하고 국민의 삶을 하나씩 개선해 나가는 ‘모두의 민주당’이 될 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.