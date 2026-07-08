초대 원장에 맹성현 카이스트 명예교수 임명 최신 AI 기술 적용·융합형 연구개발 전폭 추진

[헤럴드경제=한영대 기자] 효성은 전사 차원의 AI 대전환(AX)을 추진하기 위해 AI융합연구원을 신설했다고 8일 밝혔다.

AI융합연구원은 최신 AI 기술을 기존 사업에 접목하는 적용·융합형 연구개발을 전폭적으로 추진할 예정이다. 특히 AI를 그룹 주력 계열사의 고부가가치 신제품 개발과 미래 신사업 설계·실행을 최전선에서 이끄는 핵심 동력으로 키울계획이다.

효성 AI융합연구원의 초대 연구원장으로는 맹성현 카이스트 명예교수를 부사장으로 영입했다. 맹 원장은 시라큐스 대학, 카이스트 전산학부 교수 출신으로 의미 기반 정보검색, 텍스트 마이닝, 자연어처리, 언어 모델링 분야를 30여 년간 선도해 온 AI 기술 전문가다. 맹 원장은 지난 8개월간 효성의 AI 담당 고문으로 활동하며 회사의 디지털 전환 방향성 자문과 임직원들의 AI 역량 향상을 위한 특강들을 진행한 바 있다.

효성 관계자는 “향후 AX 전환에 필수적인 핵심 기술 인력은 물론 산업 현장의 전문성과 AI 활용 역량을 겸비한 차세대 인재를 확보해 나간다는 방침”이라고 말했다.

한편, 효성은 글로벌 AI 트렌트에 맞춰 AI 사업을 강화하고 있다. 지난달에는 싱가포르 데이터센터 전문 기업 STT GDC와 협력한 하이퍼스케일 데이터센터를 공식 개관했다.