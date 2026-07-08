카카오뱅크, 올해 상반기 스미싱 문자 1만건 분석 금융거래 가장(33%), 인증·개인정보 확인(28%) 실제 거래처럼 속여 즉각적 행동 유도하는 수법 급증

[헤럴드경제=정호원 기자] 올해 상반기 금융소비자를 가장 흔들었던 금융사기 수법은 결제 승인, 입금, 환급금 안내 등 ‘금융거래’를 가장한 스미싱인 것으로 나타났다. 실제 금융거래가 발생한 것처럼 속여 피해자의 즉각적인 행동을 유도하는 방식이 늘고 있어 금융소비자들의 각별한 주의가 요구된다.

8일 카카오뱅크가 올해 1월부터 6월까지 ‘AI 스미싱 문자 확인’ 서비스를 통해 접수된 스미싱 의심 문자 1만 24건을 분석한 결과, 금융거래 안내를 가장한 스미싱이 전체의 33%로 가장 높은 비중을 차지했다.

카카오뱅크의 ‘AI 스미싱 문자 확인’ 서비스는 이용자가 의심스러운 문자를 복사해 붙여넣으면 고성능 AI가 분석해 문자의 신뢰도를 판단해 주는 서비스다. 크게 ▷스미싱 위험이 높은 문자 ▷안전한 문자 ▷단순 스팸 문자 ▷판단이 불가능한 문자 등 네 가지 유형으로 분류된다.

분석 결과 가장 많이 확인된 유형은 금융 거래 관련 스미싱(33%)이었다. 금융 거래 관련 스미싱은 ‘결제 승인’, ‘입금’, ‘환급금’, ‘계좌 확인’ 등을 내세워 피싱 사이트 접속이나 악성 앱 설치를 유도하는 사례가 많았다.

이어 높은 비중을 차지한 인증·개인정보 확인 유형(28%)은 계정 보안 점검이나 개인정보 확인을 빙자해 이용자의 불안감을 자극하는 수법이 주를 이뤘으며, 지난해에 이어 올해도 대표적인 스미싱 수법으로 자리 잡았다.

이외에도 일상에서 흔히 접할 수 있는 소재를 활용한 스미싱이 꾸준히 기승을 부렸다. 유형별로는 ▷공공기관 안내(13%) ▷택배·배송(11%) ▷지인·경조사(5%) ▷기타(10%) 순이었다. 이들은 각각 교통위반 고지, 배송 조회, 청첩장·부고 등 이용자가 무심코 클릭하기 쉬운 내용을 담았다.

한국인터넷진흥원(KISA)은 이 같은 스미싱 피해를 예방하기 위해 ▷출처가 불분명한 인터넷 주소(URL) 클릭 금지 ▷정상 사이트와 주소가 일치하는지 반드시 확인 ▷휴대전화 번호, 아이디·비밀번호, 인증번호 등 개인정보는 신뢰할 수 있는 사이트에만 입력할 것 등을 권고하고 있다.

카카오뱅크는 “스미싱 수법이 사회적 이슈와 이용자의 일상을 빠르게 반영하며 진화하고 있다”며 “의심스러운 문자를 받았다면 링크를 클릭하기 전에 ‘AI 스미싱 문자 확인’ 서비스를 통해 먼저 확인해 보길 바란다”고 말했다.

한편 이번 분석은 카카오뱅크 AI데이터드리븐팀이 ‘AI 스미싱 문자 확인’ 서비스에 접수된 주요 키워드를 분석해 유형별로 분류한 결과다.

해당 서비스를 개발한 카카오뱅크 금융기술연구소는 자체 학습한 거대언어모델(LLM)과 고성능 AI 언어모델인 ‘BERT’를 기반으로 ‘AI 스미싱 문자 확인’ 서비스를 운영 중이다. 아울러 카카오뱅크는 신분증 촬영 및 인식, 안면 인증, 무자각 인증 등 금융 인증·보안 솔루션을 자체 개발하는 한편, 명의도용 방지, 악성 앱 탐지, 지연이체, 입금계좌 지정 등 다양한 금융사기 예방 서비스를 제공하고 있다.