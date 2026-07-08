[헤럴드경제=장연주 기자] 문화체육관광부 주도로 K-축구 혁신위원회가 출범한 가운데, 프로축구 K리그 선수 출신 임민혁 경북 도의원(영덕)이 “천하의 박지성이라도 안에서 혼자 싸우게 두면 힘이 빠질 수밖에 없다”며 축구계의 개혁을 위해 힘을 모아달라고 호소했다.

임민혁은 7일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 K-축구 혁신위원회 출범 소식을 언급하며 “박지성 위원장님을 비롯해 이영표, 박주호 선배처럼 우리가 가장 신뢰하고 현장의 모순에 끊임없이 목소리를 내왔던 분들이 대거 합류하셨다”며 “축구인의 한 사람으로서 진심으로 환영하며 이번에야말로 해묵은 개혁을 완수해 주시리라 믿는다”고 기대감을 나타냈다.

다만, 임민혁은 혁신위원회가 출범한다고 해서 개혁 과정은 순탄하게 흘러가지 않을 것이라고 우려했다.

그는 “아무리 훌륭한 분들이 안으로 들어갔어도 기존 기득권 카르텔의 보이지 않는 저항은 상상 이상으로 거셀 것”이라며 “천하의 박지성 위원장이라도 안에서 혼자 싸우게 두면 힘이 빠질 수밖에 없다”고 말했다.

그러면서 “그렇기에 바깥에 있는 우리들, 변화를 바라는 현장의 축구인들과 팬들이 함께 목소리를 내며 힘을 모아 줘야 한다”며 “안에서 선배들이 칼을 휘두를 때, 밖에서 우리가 든든한 방패가 되고 명분이 되어 주어야 진짜 혁신이 일어날 수 있다”고 주장했다.

끝으로 임민혁은 “아직 가야 할 길이 천리이지만, 국민들의 혁신 의지를 외면하지 않고 설립된 K-축구 혁신위원회에 큰 박수를 보낸다”며 “꼭 좋은 결과가 따라올 수 있기를 바란다”고 기대감을 나타냈다.

한편, 임민혁은 과거 K리그 전남 드래곤즈, 대전 시티즌, 천안시티FC 등에서 뛰다 2024년 은퇴 후 정치의 길에 들어선 K리거 출신 정치인이다.

그는 “한국 축구가 참담한 수준의 위기를 겪고 있다. 이번을 기회로 삼아 개혁이 아닌 혁신의 수준으로 암적인 폐습을 모두 뜯어고쳐야 한다”며 대한축구협회 자체 혁신위 설치를 주장하고 구체적인 규정 제정안을 제안한 바 있다.