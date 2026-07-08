중국 휴머노이드로봇 산업 재조명 유니트리 IPO, 옵티머스 양산 임박 호재

[헤럴드경제=김지윤 기자] 삼성자산운용은 ‘KODEX 차이나휴머노이드로봇’ 상장지수펀드(ETF)가 1년 수익률 38.3%를 기록했다고 8일 밝혔다. 이 ETF의 순자산은 2030억원에 달했다.

전세계 휴머노이드 로봇 양산을 주도하는 중국 유니트리의 과창판 상장, 미국 테슬라의 옵티머스 양산 개시 등 글로벌 주요 로봇 기업들이 움직이기 시작하면서 로봇 섹터에 대한 투자심리가 살아나고 있다.

KODEX 차이나휴머노이드로봇 ETF의 1개월 수익률은 0.6%, 3개월 수익률은 18.1%를 기록했다. 경쟁 상품 대비 약 9~11%포인트까지 큰 폭으로 앞선 수익성과를 냈다.

구동장치∙감속기 등 하드웨어인 ‘로봇 바디’ 기업에 집중 투자해 로봇 양산 확대 시 직접적인 수혜를 보는 구조를 구축했다. 중국 휴머노이드 산업의 핵심 기업과 실제 양산 밸류체인에 연동된 순도 높은 포트폴리오를 구성해 상승 모멘텀에 민감하게 반응했다는 설명이다.

최근 인공지능(AI) 산업의 투자 축은 실제 산업 현장에서 활용되는 ‘피지컬 AI’로 빠르게 이동하고 있다. 휴머노이드 로봇으로 대표되는 피지컬 AI는 제조업과 물류업 등 실물 경제를 혁신할 차세대 성장 산업으로 평가받는다.

지난 2일 중국 증권감독관리위원회(CSRC)는 ‘유니트리 로보틱스’의 상하이 과창판 기업공개(IPO)를 승인했다. 유니트리는 중국 최초의 휴머노이드 로봇 상장 기업이 될 전망이다.

테슬라도 휴머노이드 로봇 옵티머스의 양산 준비에 속도를 내고 있다. 미국 텍사스에 대규모 옵티머스 전용 공장도 건설 중이다. 이에 따라 테슬라뿐 아니라 관련 부품을 테슬라에 공급하는 중국 및 글로벌 밸류체인 기업들에 대한 관심도 덩달아 높아지고 있다.

더불어 7~8월에는 ‘2026 세계 휴머노이드 로봇 게임(WHRG)’, ‘2026 세계 인공지능대회(WAIC)’, ‘2026 세계 로봇대회(WRC)’ 등 중국 내 주요 로봇 산업 행사가 연이어 개최된다.

이가현 삼성자산운용 매니저는 “중국은 정부의 적극적인 로봇산업 육성정책과 제조 경쟁력, AI 기술력을 바탕으로 휴머노이드 산업의 상용화를 빠르게 추진하고 있다”며 “유니트리 IPO와 테슬라의 옵티머스 양산 개시 등 산업 전반의 모멘텀이 이어지고, 실제 양산 경쟁 단계로 진입한 만큼 관련 기업들의 실적 개선 가능성도 점차 높아지고 있다”고 말했다.

삼성자산운용은 로보틱스 관련 다양한 ETF를 선보이고 있다. 앞서 지난달에는 현대차그룹의 로봇 밸류체인 핵심 기업에 투자하는 ‘KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스’ ETF를 신규 상장하기도 했다. 이 ETF는 향후 보스턴다이내믹스 상장 시 최대 25%까지 특별 편입될 수 있도록 설계한 것이 특징이다.