장애인 적합 직무 개발·고용 확대 “포용적인 조직문화 조성에 앞장”

[헤럴드경제=김지윤 기자] 하나증권은 한국장애인고용공단이 주관하는 ‘2026년 선도기업 전략직종 직무개발 사업’에 금융권 최초로 참여한다고 8일 밝혔다.

이 사업이 시행된 지난 2023년 이후, 현재까지 총 12개 기업이 선정됐다. 참여기업은 장애인에게 적합한 직무를 발굴, 개발하고 장애인 고용 확대를 위한 기업 맞춤형 컨설팅을 지원받는다.

하나증권도 향후 6개월간 기업 맞춤형 직무개발 컨설팅과 한국장애인고용공단 관할 지사를 통한 취업지원 서비스를 연계해 장애인 고용 기반을 강화할 계획이다.

이밖에 하나증권은 자체적으로도 장애 청년의 안정적인 금융권 진출을 지원하기 위해 ‘청년친화형장애인 고용모델’을 구축했다. 해당 고용모델은 최근 금융투자협회가 개최한 ‘증권사·자산운용사의 장애인 고용 활성화를 위한 간담회’에서 우수 사례로 소개되기도 했다.

하나증권은 맞춤형 직무훈련부터 채용 연계, 입사 후 정착 지원까지 이어지는 원스톱(One-Stop) 채용 체계를 운영 중이다. 입사 후에도 직무 적응도 정기 점검과 전담 담당자 지정 등을 통해 조직 적응을 지원하고 있다.

정기환 하나증권 경영지원그룹장은 “이번 사업 참여는 장애 청년들이 금융산업에서 자신의 역량을 충분히 발휘할 수 있는 일자리를 확대하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 장애인 고용 확대와 포용적인 조직문화 조성에 앞장서겠다”고 말했다.

하나증권은 직장 내 장애인 인식개선을 위해서도 노력하고 있다. 지난달 26일에는 서울 여의도 본사에서 장애인 인식개선 문화체험형 교육 ‘일 더하기 우리’를 진행했다. 시각장애인 전문예술단 ‘한빛예술단’을 초청, 음악 공연과 교육을 결합한 문화체험형 교육을 실시했다.