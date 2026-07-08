10년 만에 농업협력 MOU 개정 추진 ODA 성과 공유·신선 농산물 수출 확대 협의 K-편의점 찾아 현지 청년들과 간담회

[헤럴드경제=김선국 기자] 송미령 농림축산식품부 장관이 몽골을 찾아 양국 농업협력을 확대하고 K-푸드 수출시장 확대에 나선다.

송 장관은 8~9일 몽골을 방문해 농업 협력 강화와 K-푸드 수출 확대를 위한 일정을 소화한다.

농식품부에 따르면 송 장관은 8일 이데르바트 차강후 몽골 식량농업경공업부 장관과 만나 양국 농업협력 방안을 논의한다. 2016년 체결한 농업협력 양해각서(MOU)를 10년 만에 개정해 협력 범위를 확대하는 데 의미를 두고, 축산·수의 분야 공적개발원조(ODA) 사업 성과도 공유할 예정이다.

한국산 신선 농산물의 몽골 시장 진출 확대 방안을 논의하고 현지 소비 확대를 위한 협력도 요청한다.

송 장관은 K-푸드 수출 확대를 위한 현장 행보에도 나선다. 최근 5년간(2020~2025년) 몽골의 K-푸드 수출이 약 16% 증가한 점을 고려해 한국의 쌈채소 문화와 제철 과일 디저트를 소개하고, 현지 K-편의점에서 청년들과 국산 식재료를 활용한 간편식을 시식하며 의견을 들을 예정이다.