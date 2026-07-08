기업어음 최고 등급 A1 획득 수익성과 재무안정성 인정받아

[헤럴드경제=김희량 기자] DL이앤씨는 신용평가업체들로부터 건설업계 최고 수준의 수익성과 재무안정성을 인정받았다고 8일 밝혔다.

업계에 따르면 DL이앤씨는 나이스신용평가와 한국기업평가로부터 건설업계 최고 수준인 ‘AA-(안정적)’ 신용등급을 유지하고 한국신용평가로부터 기업어음 최고 등급인 A1을 받았다.

회사채 신용등급을 평가한 두 신용평가사는 공통적으로 원가율 개선이 실적 회복을 이끌고 있다는 점을 높이 평가했다.

나이스신용평가는 DL이앤씨의 다각화된 사업 포트폴리오와 우수한 사업경쟁력, 안정적인 사업기반을 주요 강점으로 보고 있다. 주택부문 원가율 개선에 따른 수익성 회복과 원활한 현금창출력, 우수한 재무안정성을 바탕으로 안정적인 실적 흐름을 이어갈 것으로 예상했다. 한국기업평가 역시 시장 내 경쟁력과 풍부한 시공 경험을 기반으로 한 사업안정성을 회사의 경쟁력으로 보고 있다.

재무여력 또한 강화됐다는 진단이 나왔다. 한국기업평가는 DL이앤씨가 1조3000억원 수준의 순현금을 유지하며 충분한 재무여력을 확보하고 있고 안정적인 현금창출력을 바탕으로 시장 변동성에도 유연하게 대응할 수 있는 재무구조를 갖췄다고 보고 있다. 나이스신용평가도 원활한 현금창출력과 우수한 재무안정성을 DL이앤씨의 강점으로 손꼽았다. 한국신용평가는 DL이앤씨에 대해 보유 현금과 영업현금창출력 등을 기반으로 단기 자금소요에 대응 가능한 수준의 유동성을 갖췄다고 분석했다.

DL이앤씨 관계자는 “이번 신용등급 평가는 안정적인 사업기반과 재무관리 역량이 국내 주요 신용평가사들로부터 다시 한번 인정받은 결과”라며 “앞으로도 흔들림 없는 재무구조를 바탕으로 지속 가능한 성장 기반을 강화하겠다”고 밝혔다.

한편 DL이앤씨는 올해 1분기 연결 기준 매출 1조7252억원, 영업이익 1574억원을 기록(잠정)한 것으로 집계됐다.