‘사람’을 구하고, ‘사랑’을 알게 된 청춘 전국 5.9% 자체 최고·분당 최고 7.0%

[헤럴드경제=손미정 기자] ENA 월화드라마 ‘닥터 섬보이’가 ‘사람’을 구하고 ‘사랑’과 ‘인생’을 배운 청춘들의 따뜻한 해피엔딩으로 마무리됐다. 최종화는 최고 시청률은 7%까지 오르며 총 12부작의 여정을 의미있게 마무리했다.

카카오페이지·카카오웹툰의 인기작 ‘존버닥터’를 원작으로 한 ‘닥터 섬보이’는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 ‘편동도’ 에 입도한 공중보건의사 도지의(이재욱 분)와 비밀 많은 간호사 육하리(신예은 분)가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스다.

지난 7일 공개된 최종회는 전국 5.9%를 기록, 자체 최고 시청률을 경신하며 유종의 미를 거뒀다. 여기에 분당 최고 시청률은 7.0%까지 치솟으며 동시간대 1위와 월화드라마 1위를 동시에 꿰찼다. 외딴섬에서 만난 ‘섬남섬녀’가 넘치는 정만큼이나 사연도 충만한 섬마을 주민들을 통해 사람을 구하고 사랑을 배우는 이야기가 따뜻한 웃음과 설렘을 선사했다는 평가다.

마지막 방영 분에서는 서로의 곁을 지키며 상처를 치유하고, 새롭게 한 걸음을 내딛는 도지의와 육하리의 모습이 그려졌다. 사람을 구하며 인생을 배우고, 곁에 있어 주는 것만으로도 힘이 되었던 이들의 이야기는 마지막까지 따뜻했고, 달고 쓰고 뭉클한 성장을 맞이한 ‘편동즈’ 청춘들 역시 훈훈함을 더했다.

이날 보건 지소가 임시 폐소된 편동도에 위급 환자가 발생했다. 고창목(김해곤 분)에 의해 모든 죄를 뒤집어쓴 염병철(김윤배 분)이 음주 운전을 하다 부상을 입은 것. 심한 출혈로 쇼크 위기에 놓인 상황 속 육하리는 망설임 없이 보건 지소에서 약품을 챙겼고, 도지의 역시 치료에 나섰다.

그러나 사람을 살린다는 당연한 명제조차 행정 명령 앞에서는 무력했다. 징계 위기 속 황신혜(주인영 분)는 자신이 책임지겠다고 나섰고, 최향미(정애연 분)는 고창목의 선거를 돕는 타협안을 제안했다. 그러나 도지의는 끝내 타협 대신 변화를 택했다. 연설장에서 고창목의 횡령을 폭로한 것. 아수라장 속 슬개골이 탈구된 고창목이 항복하며 보건 지소의 임시 폐소도 해제됐다. 승리의 배경에는 염병철이 있었다. 끝까지 자신의 상처만을 걱정하는 도지의에 부끄러워진 그가 횡령의 증거를 건넸던 것이다.

편동 보건 지소는 새로운 봄을 맞이했지만, 이별의 시간도 성큼 다가왔다. “버틴다는 말이 처음엔 싫었는데요. 근데 버티고 나니까 제일 센 게 버티는 거더라고요”라는 도지의의 말은 뭉클함을 안겼다. 꿋꿋이 버텨온 이들은 각자의 새로운 길로 나섰고, 광활한 바다 위에서 서로를 놓지 않을 것을 약속하는 도지의와 육하리의 입맞춤이 해피엔딩을 장식했다. 이어 교도소로 새롭게 발령받은 도지의의 모습은 또 한 번 버텨나갈 그의 미래를 예고했다.