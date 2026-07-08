내년부터 2500mm² 대용량 송전도 공급 시작

[헤럴드경제=박혜원 기자] 가온전선이 초고압 송전망 수요에 대비해 글로벌 송전 시장에 본격 진출한다고 8일 밝혔다.

가온전선은 기존에 취급하던 154키로볼트(kV) 초고압 케이블 1000mm²에 더해 한국전력 기준 대용량 전력 송전용 제품인 2500mm²급까지 제품군을 확대한다. 공급 시작 시점으로는 내년을 목표로 한다.

이는 최근 한국전력이 초고압 케이블과 접속재를 분리 발주하는 방식으로 구매 제도를 개편한 데 따른 것이다. 기존에는 LS전선 등 3개 업체만 참여할 수 있었지만 앞으로는 가온전선 같은 케이블 기업도 입찰에 참여 기회가 열리게 됐다.

LS전선은 이를 계기로 AI 데이터센터와 반도체 생산시설, 해상풍력 확대로 급증하는 초고압 송전망 수요에 선제적으로 대응한다는 방침이다.

가온전선은 10여년 전 초고압 케이블 시장에 진출해 전남해상풍력 1단지 연계망, 경기도 대형 데이터센터 전력망 구축 사업 등에 66kV와 154kV급 초고압 케이블을 공급한 이력이 있다.

정현 가온전선 대표는 “배전 케이블 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 초고압 송전 시장에서도 경쟁력을 강화하겠다”며 “또한 미국 자회사 LSCUS를 기반으로 북미 초고압 케이블 시장 진출 기회도 모색하겠다”고 말했다.