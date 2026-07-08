[헤럴드경제=김명상 기자] 롯데관광개발은 7일 오전 서울 종로구에 위치한 서울지점 1층에서 한국서비스대상 ‘명예의 전당’ 헌정비 제막식을 개최했다.

이번 제막식은 지난 3일 롯데관광개발이 한국표준협회가 주관하는 한국서비스대상에서 ‘명예의 전당’에 헌정된 것을 기념하기 위해 마련됐다. 한국서비스대상 ‘명예의 전당’은 종합대상을 5년 이상 연속 수상한 기업 중 전문위원 평가를 거쳐 헌정되는 상이다.

이날 제막식에는 김기병 롯데관광개발 회장과 백현 롯데관광개발 대표이사 사장, 문동민 한국표준협회장을 비롯한 관계자들이 참석했다.

롯데관광개발은 2000년 국내 최초 전세기 여행상품을 선보인 데 이어, 2010년에는 전세선 크루즈 사업을 시작하며 국내 크루즈 여행 대중화에 나섰다. 이후 2024년에는 프리미엄 브랜드 ‘HIGH&’를 공식 론칭해 비즈니스 클래스 여행 상품을 출시하는 등 여행 상품군을 확대하고 있다.

한국서비스대상 명예의 전당 헌정비는 롯데관광개발이 운영하는 제주 드림타워 복합리조트에도 설치될 예정이다.

김기병 롯데관광개발 회장은 “1971년 창립 이후 수많은 변화와 도전 속에서도 고객 만족을 최우선 가치로 삼아온 노력이 뜻깊은 결실로 이어져 매우 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 대한민국 여행 산업의 발전에 기여하는 기업이 되기 위해 차별화된 서비스와 새로운 여행 문화를 만들어나갈 것”이라고 말했다.